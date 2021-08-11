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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Кримська платформа: ще одна країна підтвердила участь в установчому саміті

Дмитро Кулеба

Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 38.

Ще одна країна підтвердила свою участь у саміті.

– Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників, – написав глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

Напередодні стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель прибуде до України з офіційним візитом 22 серпня.

Про це заявив прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Під час зустрічі з президентом України Ангела Меркель планує обговорити двосторонні відносини між країнами, а також зосередитися на темі безпеки.

За попередньою інформацією, візит канцлера ФРН до України буде одноденним, що не передбачає участі Ангели Меркель у саміті Кримська платформа.

Фото: УНІАН

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