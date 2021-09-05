Російська Федерація має забрати свою зброю з української території. Із таким закликом посольство США в Україн звернулося до РФ.

У сьому річницю укладання Мінських домовленостей США закликали Росію вивести свої війська з України та взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на Донбасі.

– Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України, – оприлюднено на Facebook-сторінці посольство США в Україні.

Також США закликали Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, у тому числі дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб.

Нагадаємо, у місії ОБСЄ заявили, що Росія проти продовження мандата їхніх прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною після 30 вересня.

Таке рішення Володимира Путіна представники Росії оголосили 2 вересня на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

У МЗС України рішуче засудили деструктивну позицію Росії, і вважають таке рішення країни-агресора саботажем Мінських домовленостей, якими передбачено моніторинг з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією.

Тому Україна вимагає від Росії негайно припинити деструктивні дії щодо Спостережної місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації.

Підписання Мінського протоколу

Мінський протокол являє собою угоду про тимчасове перемир’я у війні на сході України. Домовленість було досягнуто на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року.

Протокол уклали учасники Тристоронньої контактної групи: посол Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другий президент України Леонід Кучма (від України), посол РФ в Україні Михайло Зурабов (від Росії).

Окрім того, під протоколом підписалися Олександр Захарченко – тодішній очільник проросійської так званої республіки ДНР та Ігор Плотницький – тодішній очільник проросійської республіки ЛНР.

Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу (Друга Мінська угода) був узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі нормандської четвірки, і підписаний контактною групою (Тальявіні, Кучма, Зурабов, а також Захарченко і Плотницький).

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine