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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Зеленський: Моя позиція проста – ми готові до НАТО

Володимир Зеленський

Моя позиція проста – ми готові до НАТО. Без України Альянс матиме втрати, а ЄС послаблюватиметься.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на YES Brainstorming.

– Наша армія одна з найпотужніших у світі. Коли говорять про реформи в армії чи в оборному секторі, що через це Україна не вступила до Альянсу, то мені здається, що це не до кінця відверта думка, – додав глава держави.

Окрім того, Зеленський зауважив, що без України Євросоюз послаблюватиметься, і без нашої країни не буде НАТО.

– Ми, можливо, не отримуємо того, що, на нашу думку, заслуговуємо, але ми віримо, що НАТО потребує нас, і вважаємо, що сильний ЄС потребує України, – наголосив президент.

Також глава держави відзначив, що не всі лідери ЄС хочуть бачити Україну в блоці, те саме стосується і НАТО.

– Якщо ви хочете, щоб зміцнювалась Росія – не беріть Україну. А якщо хочете щоб ЄС і НАТО залишились потужними, хочете міцних партерів – запрошуйте нас, – пояснив Зеленський.

Водночас глава держави пояснив, що Україні не потрібні стратегічні партнери, а потрібні стратегічні друзі.

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