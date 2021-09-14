16 вересня відбудеться онлайн-конференція Marketing Directors Day

16 вересня 2021 року відбудеться безкоштовна онлайн-конференція Marketing Directors Day, яка збере власників, засновників та маркетинг-директорів топових українських компаній.

Під час заходу спікери обговорять ключові digital-стратегії, поділяться досвідом адаптації бізнесів у нових реаліях — масою практичної, цікавої та корисної інформації.

Виступатимуть 15 спікерів протягом восьми годин. Програма передбачає свіжі кейси, цікаві проекти, відомі бренди, нові і все ще актуальні старі digital-тренди, доповіді про найкращі інструменти та особливості їх використання.

Серед спікерів представники таких компаній як Eldorado, ПриватБанк, Parimatch Holding, Укрзолото, Zlato.ua, Danone Nutricia, Peugeot Citroen Ukraine, OPPO Україна, Porcelain Dent, Фрідом Фінанс Україна, VEKA Україна і багато інших.

Після насиченого знаннями і досвідом дня учасники розберуться, чим відрізняються успішні digital-стратегії, отримають порцію натхнення та свіжих ідей з реальних прикладів просування від спікерів.

Також учасники дізнаються прогнози розвитку digital на найближче майбутнє, і як до нього підготуватися вже зараз.

Окрім того, побачать, як на практиці працюють ті активності та інструменти, про впровадження яких наші слухачі тільки замислюються. І, звичайно, отримають відповіді на всі запитання щодо свого кейса в живому форматі.

Конференція буде цікава всім, хто пов’язаний з онлайн-маркетингом: власникам і топ-менеджерам, на плечах яких лежить стратегічне планування і розвиток, рекламним агентствам і всім, хто надає digital-послуги, оптимізаторам, розробникам, дизайнерам, копірайтерам та маркетинг-директорам, які хочуть тримати руку на пульсі.

Участь в онлайн-конференції безкоштовна. Зареєструватися можна за посиланням.