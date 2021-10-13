Факти ICTV визначили переможців голосування Топ-100 блогерів України 2021

30 вересня 2021 року завершилося голосування Топ-100 блогерів України на Фактах ICTV. Редакція ретельно перевірила голоси на сайті, опитала фахівців різних сфер та визначила цьогорічних лідерів думок.

Переможців категорій Політика та економіка, Крим та Донбас, Lifestyle та Здоров’я визначили користувачі сайту (вклад інтернет-аудиторії – 50%), переможці минулорічного рейтингу та експертна комісія (50%).

До її складу увійшли відомі фахівці медіасфери, політики та медицини. Серед них:

Віталій Портников – переможець у категорії Політика Топ-100 блогерів України 2020, письменник, журналіст, оглядач Радіо Свобода, постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну та історичну тематику, член Українського ПЕН;

Денис Казанський – переможець у категорії Війна на Донбасі Топ-100 блогерів України 2020, журналіст, політичний оглядач, автор книг Чорна лихоманка та Як Україна втрачала Донбас;

Андрій Карпов – переможець у категорії Народний вибір Топ-100 блогерів України 2020, відеоблогер, телеведучий, волонтер, автор та ведучий програми Вата шоу, депутат та секретар Полтавської міської ради;

Ірена Карпа – переможець у категорії Lifestyle Топ-100 блогерів України 2020, письменник, журналіст, перший секретар з питань культури посольства України у Франції, член Українського ПЕН;

Оксана Дихніч – керівник виробничої служби StarLightMedia Новини, продюсер проектів Антизомбі та Громадянська оборона на телеканалі ICTV;

Вадим Карп’як – український журналіст, ведучий програми Свобода слова на телеканалі ICTV;

Юрій Марченко – телеведучий, журналіст, головний редактор видання Platfor.ma, автор книги Буде тобі наука: українські вчені, що змінюють світ, ведучий Вечірнього шоу з Юрієм Марченком;

Євгенія Малишевська – старший науковий співробітник науково-координаційного управління НАМН України, кандидат біологічних наук;

Людмила Мухарська – епідеміолог, заслужений лікар України;

Юлія Савостіна – засновник проекту Made in Ukraine, блогер.

Політика та економіка

Переможцем у категорії Політика та економіка став Дмитро Чекалкин – український перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор рекламної агенції Diva Production, блогер.

Він набрав 3 548 голосів від користувачів сайту та посів перше місце у рейтингу експертів. Загалом Чекалкин набрав 214 балів, що на два бали більше, ніж у Борислава Берези з цієї ж категорії.

Крим та Донбас

Переможцем у категорії Крим та Донбас став Анатолій Штефан (більш відомий як Штірліц) – військовий блогер та аналітик, який пише про перемоги захисників Збройних сил України, антипропаганду та інсайди.

Його підтримали 2 823 користувачі сайту, а у рейтингу експертів Штірліц посів перше місце. Загалом Анатолій Штефан набрав 86 балів, що на 11 балів більше, ніж у Валерія Маркуса (Ананьєва) з цієї категорії.

Lifestyle

Переможцем у категорії Lifestyle став Антон Птушкін – телеведучий, заслужений журналіст України, діджей, мандрівник, блогер. Лідер думки розповідає про подорожі та ділиться своїм життям.

Птушкіна підтримали 477 користувачів сайту, а у рейтингу експертів блогер посів перше місце. Загалом телеведучий набрав 166 балів, що на 36 балів більше, ніж у Івана Малковича з цієї категорії.

Здоров’я

Переможцем у категорії Здоров’я стала спільнота Доказові батьки, в якій періодично пропонують прочитати цікаві матеріали про доказову медицину.

Загалом за спільноту проголосували 10 913 користувачів сайту, а у рейтингу експертів вона посіла перше місце. У підсумку Доказові батьки набрали 93 бали, що на шість балів більше, ніж у Лесі Литвинової з цієї категорії.

Народний вибір

Переможця категорії Народний вибір визначили лише користувачі сайту Топ-100 блогерів України. Факти ICTV ретельно перевірили всі голоси та визначили лідера думок серед українців.

Ним став Ілля Рябінкін – лікар-оториноларинголог та член Європейської асоціації ринологів. Блогер має власну сторінку в Instagram, де розповідає про медицину та активно відповідає на запитання пацієнтів.

Редакція зафіксувала маніпуляції та провела зачистку бот-голосів. Всі блогери, які стали лідерами за результатами голосування, пройшли перевірку голосів.

Факти ICTV сьомий рік поспіль проводять унікальний проект Топ-100 блогерів України. Голосування тривало протягом одного місяця – з 1 до 30 вересня 2021 року.

Рейтинг зібрав 105 776 голосів. Серед них – 83 229 голосів у категоріях Топ-100 блогерів України (Політика та економіка, Крим та Донбас, Lifestyle, Здоров’я) та 22 547 голосів у категорії Народний вибір. До рейтингу увійшли 202 лідери думок.