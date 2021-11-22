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У Чорне море увійшло судно США Ocean Grand з катерами для України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Чорне море увійшло судно США Ocean Grand з катерами для України

В акваторію Чорного моря увійшло американське суховантажне судно Ocean Grand, на борту якого знаходяться два патрульні катери, що він транспортує для Військових сил України.

Згідно з даними сайту відстеження кораблів Marine Traffic, а також сторінки, яка відстежує пересування суден через Босфорську протоку, американське судно увійшло до Чорного моря близько 12 години дня.

Сайт відстеження кораблів Marine Traffic. Скріншот

Воно рухається до Одеси з Балтімору та перевозить катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України.

Катерам вже дали нові назви – Суми та Фастів.

Джерело: Marine Traffic, Twitter Bosphorus observer

Фото: Twitter Bosphorus observer

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