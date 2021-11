У Чорне море увійшло судно США Ocean Grand з катерами для України

В акваторію Чорного моря увійшло американське суховантажне судно Ocean Grand, на борту якого знаходяться два патрульні катери, що він транспортує для Військових сил України.

Згідно з даними сайту відстеження кораблів Marine Traffic, а також сторінки, яка відстежує пересування суден через Босфорську протоку, американське судно увійшло до Чорного моря близько 12 години дня.

Воно рухається до Одеси з Балтімору та перевозить катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України.

Part of the @MSCSealift Maritime Security Program, @usoceanllc ‘s U.S. flag general cargo ship Ocean Grand transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Baltimore to Odesa carrying two @uscoastguard cutters transferred from United States to Ukraine. @egetulca 10:00Z pic.twitter.com/sn8ruwGh7z

Катерам вже дали нові назви – Суми та Фастів.

U.S. is channeling support to Ukraine: U.S. is transferring two Island-class cutters USCGC Ocracoke WPB-1307 (renamed Sumy P192) & USCGC Washington WPB-1331 (renamed Fastiv P193) to Ukraine. Sumy & Fastiv were purchased by UA from the Pentagon’s Excess Defense Articles program pic.twitter.com/TONzqVzEzf

— Yörük Işık (@YorukIsik) November 22, 2021