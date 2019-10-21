До порту Одеси прибули патрульні катери Island для ВМС України
Поповнення в українських військово-морських силах. До Одеси прибули два патрульні катери типу Island, які Україні передав уряд США.
Судна Старобільск та Слов’янськ – доправили сьогодні зранку на борту сухо-вантажу Ocean Freedom до Одеського порту.
Катери мають швидкість понад 50 кілометрів на годину. Оснащені 25 міліметровою гарматою та двома кулеметами.
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До слова, до Одеси прибув малий бронекатер (МБАК) проекту 58155 типу Гюрза-М для ВМС ЗС України.
2019-10-21
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