На полігоні міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів Широкий лан українські військові відпрацювали тактику застосування комплексів Bayraktar і Javelin.

Випробування військової техніки відбулося в межах інструкторсько-методичних занять. Вони проводяться, щоб опрацювати єдині погляди на організацію та проведення заходів підготовки військ у 2022 році з урахуванням іноземного досвіду та досвіду, здобутого Збройними силами на сході.

– Ми придбали й отримали від партнерів як матеріально-технічну допомогу високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси Bayraktar та протитанкові ракетні комплекси Javelin, – повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, військові відпрацювали нову тактику застосування Bayraktar і Javelin в бойових умовах, вночі та в умовах поганої видимості, а також продемонстрували техніку командирам бригад і полків.

Нещодавно українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Bayraktar. Це був удар у відповідь. Проросійські бойовики відкрили вогонь по наших позиціях у районі селища Гранітне, внаслідок чого загинув український військовий.

Ударний безпілотник Bayraktar накрив одну з ворожих гаубиць фантастичним точковим ударом. Точно в ціль була випущена спеціальна кумулятивна не бойова ракета. Удар був попереджувальний.

Фото: Генштаб ЗСУ