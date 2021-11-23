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Факты / Украина

Украинские военные отработали тактику применения комплексов Bayraktar и Javelin

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Украинские военные отработали тактику применения комплексов Bayraktar и Javelin

На полигоне межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Широкий лан украинские военные отработали тактику применения комплексов Bayraktar и Javelin.

Испытание военной техники прошло в рамках инструкторско-методических занятий. Они проводятся, чтобы проработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий по подготовке войск в 2022 году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного Вооруженными силами на востоке.

– Мы приобрели и получили от партнеров как материально-техническую помощь высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin, — сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, военные отработали новую тактику применения Bayraktar и Javelin в боевых условиях, ночью и в условиях плохой видимости, а также продемонстрировали технику командирам бригад и полков.

Недавно украинские военные впервые применили беспилотный ударный комплекс Bayraktar. Это был ответный удар. Пророссийские боевики открыли огонь по нашим позициям в районе поселка Гранитное, в результате чего погиб украинский военный.

Ударный беспилотник Bayraktar накрыл одну из вражеских гаубиц фантастическим точечным ударом. Точно в цель была выпущена специальная кумулятивная не боевая ракета. Удар был предупредительным.

Фото: Генштаб ВСУ

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