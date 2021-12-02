МЗС України перевіряє інформацію про затримання ФСБ Росії трьох українців

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання Федеральною службою безпеки Росії трьох українців.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, на даний момент посольству доручили перевірити цю інформацію.

2 грудня Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що на території трьох російських регіонів начебто “припинена розвідувально-диверсійна діяльність українських спецслужб”.

– Затримані двоє агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 року народження, та його син — Коваль Ігор Зіновійович, 1999 року народження, які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об’єктів транспортної інфраструктури, – йдеться у повідомленні ФСБ.

Також російські спецслужби повідомили про затримання агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, якого нібито направили на територію Росії, щоб “влаштувати теракт”.

Згідно з версією ФСБ, він планував підірвати два саморобних вибухових пристрої загальною масою 1,5 кг в тротиловому еквіваленті.

Але російські спецслужби не уточнили, де і коли він планував здійснити теракт. Невідомо і те, коли і в яких регіонах затримали начебто українських розвідників.

Джерело: ФСБ РФ, УНІАН