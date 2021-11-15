Американський флагман Mount Whitney залишає Чорне море після навчань з Україною

Американський флагман Mount Whitney класу Blue Ridge залишає Чорне море після завершення навчань з Україною. Про це повідомляється на сторінці прес-служби флоту у Twitter.

– USS Mount Whitney розпочав перехід на південь із Чорного моря до Середземного після завершення морських операцій та навчань спільно з союзниками та партнерами по НАТО, – сказано у повідомленні.

.@USNavyEurope Blue Ridge-class USS Mount Whitney departs BlackSea & transits Bosphorus carrying Helicopter Sea Combat Sq TWO EIGHT #DragonWhales Sikorsky MH-60S Seahawk. LCC20 is the Command Ship for SIXTHFLT, JointCommand Lisbon, STRIKFORNATO #StrongerTogether #OurManInÇırağan pic.twitter.com/0CKbaNnmHX — Yörük Işık (@YorukIsik) November 15, 2021

13 листопада у ВМСУ повідомляли, що флагман 6-го флоту США Mount Whitney брав участь у тренуванні типу PASSEX із військовими кораблями США, України, Республіки Туреччина та Румунії.

Про те, що Mount Whitney йде в Чорне море, стало відомо 1 листопада.

Президент сусідньої Росії Володимир Путін в інтерв’ю одному із пропагандистських каналів обурювався навчаннями за участю США та їхніх союзників у Чорному морі.

Джерело: US Navy Europe

Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet