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Американський флагман Mount Whitney залишає Чорне море після навчань з Україною

Анастасія Гевко редакторка стрічки
USS Mount Whitney

Американський флагман Mount Whitney класу Blue Ridge залишає Чорне море після завершення навчань з Україною. Про це повідомляється на сторінці прес-служби флоту у Twitter.

– USS Mount Whitney розпочав перехід на південь із Чорного моря до Середземного після завершення морських операцій та навчань спільно з союзниками та партнерами по НАТО, – сказано у повідомленні.

13 листопада у ВМСУ повідомляли, що флагман 6-го флоту США Mount Whitney брав участь у тренуванні типу PASSEX із військовими кораблями США, України, Республіки Туреччина та Румунії.

Про те, що Mount Whitney йде в Чорне море, стало відомо 1 листопада.

Президент сусідньої Росії Володимир Путін в інтерв’ю одному із пропагандистських каналів обурювався навчаннями за участю США та їхніх союзників у Чорному морі.

Джерело: US Navy Europe

Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

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