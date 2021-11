Американський флагман Mount Whitney залишає Чорне море після навчань з Україною

Американський флагман Mount Whitney класу Blue Ridge залишає Чорне море після завершення навчань з Україною. Про це повідомляється на сторінці прес-служби флоту у Twitter.

.@USNavyEurope Blue Ridge-class USS Mount Whitney departs BlackSea & transits Bosphorus carrying Helicopter Sea Combat Sq TWO EIGHT #DragonWhales Sikorsky MH-60S Seahawk. LCC20 is the Command Ship for SIXTHFLT, JointCommand Lisbon, STRIKFORNATO #StrongerTogether #OurManInÇırağan pic.twitter.com/0CKbaNnmHX

— Yörük Işık (@YorukIsik) November 15, 2021