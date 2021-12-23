Погода в Україні на вихідні 25-27 грудня, коли в Україні святкуватимуть Різдво, буде переважно сніжною.

На Різдво 25 грудня на зміну сильним морозам упродовж тижня прийде відлига, однак вже в неділю, 26 грудня, стовпчики термометрів знову опустяться нижче нуля.

А в понеділок, 27 грудня, який завдяки Різдву в суботу також буде вихідним, разом із морозами очікується сніг та вітер до 7-12 м/с.

У суботу, 25 грудня, в Україні переважатиме дощ зі снігом.

Згідно з даними Укргідрометцентру, така погода буде на Півночі, Заході та в Центрі.

У північних областях денна температура повітря становитиме до +1°, у західних – до +6° (зокрема в Івано-Франківську) та до +5° – у центральних (у Вінниці).

На Заході вночі температура повітря має бути не нижче -1°, у Центрі – -3° та -4° – на Півночі.

На Сході денний сніг уночі перетвориться на мокрий. Найтепліше буде вдень у Донецькій області – до +2°, а найбільш морозно – у Луганській та Харківській областях – -6°.

На Півдні буде сонячно в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У Запоріжжі та Криму дощитиме. У Сімферополі 25 грудня навіть прогнозуються рекордні +9°.

У неділю, 26 грудня, на Півночі, Заході та в Центрі на зміну дощам зі снігом прийде сонце і повернуться морози.

Лише в Закарпатській, Івано-Франківській областях прогнозується слабкий сніг і вдень, і вночі.

У північних областях прогнозується денна температура до -6° (уночі – до -8°), у західних – до -4° (уночі – до -6° у Львові та на Волині), у центральних – теж до -4° (уночі – до -6°).

На Сході в неділю опади припиняться в Харківській області, однак стовпчики термометрів удень опустяться порівняно з суботою аж до -5°. Донецьк та Луганськ продовжить вкривати снігом.

На Півдні прогнозується дощ зі снігом та до +3° удень (в Одеській області) та до +6° уночі (в Криму).

У понеділок, 27 грудня, дощ зі снігом із південних областей пошириться і на Захід та принесе в Закарпатську, Івано-Франківську й Чернівецьку області +4°.

Тим часом Волинська, Рівненська та Хмельницька області будуть зі снігом та морозом до -3°.

Сніг цього дня буде також і в Центрі, на Півночі (крім Сумської області, де світитиме сонце), а на Сході – у Донецькій області.

Найбільш холодним регіоном у Центрі буде Полтавська область – до -4° удень та до – 11° вночі.

На Півночі таким регіоном стане Сумська область – до -6° удень та до -12° уночі.

На градус тепліше удень буде в сусідній Харківській області – до -5°.

На Півдні найбільш тепло буде в Криму – до +6° удень, а найбільш морозна ніч прогнозується в Запорізькій області – до -8°.

Найточніший прогноз, якою буде погода на Новий рік, за словами завідувачки відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, українці зможуть довідатися за три дні до його настання.