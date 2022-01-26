Делегація з Європарламенту приїде до України 30 січня

З 30 січня до 2 лютого в Україні будуть члени Європарламенту з Комітету із закордонних справ та Підкомітету з безпеки та оборони. Вони збиратимуть інформацію про кризу на українсько-російському кордоні.

Як уточнили у пресслужбі Європарламенту, до делегації увійдуть вісім євродепутатів на чолі Девідом Макаллістером (Німеччина) та Наталі Луазо (Франція).

– Під час візиту, з 30 січня до 2 лютого, депутати Європарламенту спостерігатимуть за ситуацією на місцях та продемонструють солідарність Європейського парламенту з українським народом та його неприйняття будь-яких кроків Росії щодо подальшої ескалації кризи, – йдеться у заяві.

Візит є частиною дипломатичних зусиль щодо деескалації ситуації та запобігання катастрофічним наслідкам нового можливого вторгнення РФ в Україну.

Повідомляється, що делегація Європарламенту зустрінеться зі спікером Верховної Ради України, а також запросила зустрічі із президентом, прем’єр-міністром, міністрами закордонних справ та оборони, заступником прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також мають відбутися переговори з секретарем Ради національної безпеки та оборони України та членами комітетів Верховної Ради з міжнародних справ, інтеграції України до Європейського Союзу та з безпеки та оборони.

Джерело: Європарламент