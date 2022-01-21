Зеленський припустив, що Росія може спробувати окупувати Харків

Президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що Російська Федерація може окупувати Харків. На його думку, напад стане початком великомасштабної війни.

Глава держави зазначив, що Росія ймовірно може почати захоплення територій України на підставі начебто “захисту” російськомовних громадян.

– Харків під контролем уряду України – місто можуть окупувати. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після анексії Криму ми розуміємо, що це може статися, – переконаний президент.

Зеленський заявив, що Росія може спробувати наростити ескалацію на територіях України, де живе переважна більшість російськомовного населення.

– У Харкові проживає понад мільйон жителів. Це буде початком великомасштабної війни, а не просто окупацією, – впевнений глава держави.

Президент України наголосив, що уряд не хоче війни та прихильний до дипломатії, однак у разі нападу Росії наші військові готові захищати державу та жителів.

Восени 2021 року Росія почала активно нарощувати війська біля кордонів України. Американська розвідка повідомила, що напад РФ на Україну може статися на початку 2022 року.

За даними розвідки США, для вторгнення в Україну Російська Федерація може залучити близько 175 тисяч своїх військових.