Як зазначається у повідомленні авіаперевізника, робота у штатному режимі стала можливою завдяки спільним діям уряду та компанії.

Перевізник також повідомив, що продаж квитків на всі рейси відновлено.

– Це чудовий приклад ефективної співпраці бізнесу й держави, але головне — гарантія всім пасажирам, що вони можуть спокійно планувати подорож, – сказав Дмитро Сєроухов.

В компанії зазначили, що перемовини зі страховиками були складними, а закордонні партнери регулярно оцінюють власні ризики й ведуть моніторинг ситуації. Однак зусиллями уряду України та авіаперевізника було відновлено безпечні та захищені польоти в Україну.

– Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі, – заявив гендиректор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Що передувало

13 лютого інформаційне нагнітання навколо України досягло свого піку, коли ряд страхових компаній почав обмежувати своє страхування літаків для польотів в повітряному просторі України. Такі умови роботи створювали ризик обмеження польотів у в українському небі.

Згодом авіакомпанія SkyUp повідомила про припинення продажу квитків на вильоти з України з 14 до 16 лютого 2022 року.

На це в Мінінфраструктури відповіли, що небо над Україною залишиться відкритим, а Кабінет міністрів скликав позачергове засідання на вечір неділі, щоб підтримати авіакомпанії у відносинах зі страховиками на тлі зростання цін на перельоти.

Рішенням уряду стало виділення 16,6 млрд грн. задля забезпечення гарантій безперебійності та страхової безпеки польотів авіакомпаній у повітряному просторі України.

Того ж дня голова Украероруху заявив, що повітряний простір над Чорним морем буде зоною підвищеної небезпеки у період із 14 по 19 лютого: літакам авіакомпаній не рекомендується здійснювати перельоти в цій зоні.

Джерело: SkyUp

Фото: SkyUp