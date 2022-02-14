Частная украинская авиакомпания SkyUp Airlines продолжит перевозку в воздушном пространстве Украины в полном объеме.

Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, работа в штатном режиме стала возможной благодаря общим действиям правительства и компании.

Перевозчик также сообщил, что продажа билетов на все рейсы возобновлена.

– Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе, – заявил гендиректор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

В компании отметили, что переговоры со страховщиками были сложными, а зарубежные партнеры регулярно оценивают свои риски и ведут мониторинг ситуации. Однако усилиями правительства Украины и авиаперевозчика были возобновлены безопасные и защищенные полеты в Украине.

– Это отличный пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства, но главное – гарантия всем пассажирам, что они могут спокойно планировать путешествие, – сказал Дмитрий Сероухов.

Что предшествовало

13 февраля информационное нагнетание вокруг Украины достигло пика, когда ряд страховых компаний начал ограничивать свое страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такие условия работы создавали риск ограничения полетов в украинском небе.

Впоследствии авиакомпания SkyUp сообщила о прекращении продажи билетов на вылеты из Украины с 14 по 16 февраля 2022 года.

На это в Мининфраструктуры ответили, что небо над Украиной останется открытым, а Кабинет министров созвал внеочередное заседание на воскресенье, чтобы поддержать авиакомпании в отношениях со страховщиками на фоне роста цен на перелеты.

Решением правительства стало выделение 16,6 млрд грн. для обеспечения гарантий бесперебойности и безопасности полетов авиакомпаний в воздушном пространстве Украины.

В тот же день глава Украэроруха заявил, что воздушное пространство над Черным морем будет зоной повышенной опасности в период с 14 по 19 февраля: самолетам авиакомпаний не рекомендуется совершать перелеты в этой зоне.

Источник: SkyUp

Фото: SkyUp