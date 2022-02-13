Масового скасування рейсів немає: що відбувається в авіапросторі України

У неділю, 13 лютого, стало відомо про інцидент із літаком лоукостера SkyUp, якому не дозволили влетіти в авіапростір України, через що повітряне судно вимушено посадили в Кишиневі. Як згодом з’ясувалося – все через проблеми зі страхуванням ризиків.

Що зараз відбувається в авіапросторі України – далі в матеріалі.

Ситуація із SkyUp та військові ризики

Літак українського лоукостера SkyUp виконував рейс за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна).

Водночас до Києва він не долетів, а на вимогу власника повітряного судна здійснив посадку в Кишиневі (Молдова). Заборону влітати в повітряний простір України видав лізингодавець (резидент Ірландії).

Лоукостер у співпраці з українськими дипломатами організував трансфер до Києва для 175 пасажирів.

Згодом у SkyUp поінформували, що 12 лютого світові страхові компанії повідомили українських перевізників про припинення страхування літаків. Через це власники повітряних суден (лізингодавці) почали вимагати їх повернення на територію Європейського Союзу.

Все через загрозу нової хвилі агресії з боку Росії.

– 12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій, – наголосили в SkyUp.

Про це ж поінформували і представники українських страхових компаній. За їхніми словами, 12 лютого надійшла інформація від перестрахувального брокера Ллойда (Велика Британія) про тимчасове припинення покриття військових ризиків в авіастрахуванні – в повітряному просторі України.

Скасування покриття військових ризиків має почати діяти вже з понеділка, 14 лютого.

Йдеться про те, що якщо внаслідок військових дій в Україні гіпотетично постраждає літак, то страхова компанія і перестраховики відмовляються покривати цей збиток. Аналогічно вони не покриватимуть ризики, якщо раптом літак буде збитий під час воєнних дій та впаде на житловий будинок, місто, завод, чим завдасть шкоди третім особам.

Саме через це лізингодавці, які надають літаки в користування авіаперевізникам, можуть вимагати вивести повітряні судна за межі території, яка вважається небезпечною.

Скасування рейсів: що відбувається в аеропортах Києва

Як наголосив у коментарі Фактам ICTV голова Державіаслужби Олександр Більчук, масового скасування рейсів не спостерігається.

– Небо над Україною залишається відкритим. Дійсно на ринку страхових послуг існують деякі коливання, але я думаю, що найближчим часом ця ситуація стабілізується, все буде гаразд. Масового відтоку чи припинення рейсів немає. Тобто аеропорти працюють у штатному режиму, повітряне сполучення є. Жодних підстав для якихось переживань не існує, – зазначив Більчук.

Так, головні “повітряні ворота” України – Міжнародний аеропорт Бориспіль продовжує працювати в штатному режимі.

Судячи з розкладу рейсів на офіційному сайті аеропорту, деякі з них дійсно були скасовані. Проте основна маса продовжує здійснюватися (як на відліт, так і на приліт).

Масового скасування рейсів немає: що відбувається в авіапросторі України / 4 фотографии

У пресслужбі аеропорту підтвердили скасування деяких рейсів, а також зміни в графіку інших:

• нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 лютого по 17 лютого;

• FLY-DUBAI (державна авіакомпанія ОАЕ) змінила графіки з 14 лютого по 28 лютого (прибуття о 17.25, замість 22.35, а відправлення о 18.25, замість 23.25);

• катарська авіакомпанія Qatar Airways скасувала рейс 14 лютого, оскільки буде виконувати його на більшому повітряному судні за розкладом;

• казахський авіаперевізник Air Astana змінив розклад рейсу XKC 201 202.

В аеропорту Бориспіль радять пасажирам уважно слідкувати за інформацією про розклад руху літаків на онлайн-табло. А з питань скасування чи затримки рейсів закликають звертатися безпосередньо до авіакомпаній.

– У найближчий час розклад може змінюватися. Ми уважно стежимо за всіма змінами. Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів… Всі необхідні міжнародні стандарти дотримуються, аеропорт працює в штатному режимі, – наголосили в Борисполі.

У Міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) про скасування чи перенесення авіарейсів не повідомляли. Судячи з онлайн-табло аеропорту, рейси поки що відбуваються за графіком.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, який дозволяє в реальному часі спостерігати за переміщеннями літаків, рейси через авіапростір України здійснюються, проте не так активно, як, наприклад, у країнах ЄС.

Що каже влада

Міністерство інфраструктури України сьогодні оприлюднило заяву, що інформація про закриття українського повітряного простору не відповідає дійсності.

У відомстві наголосили: небо над Україною залишається відкритим, а Київ працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

За даними міністерства, більшість авіакомпаній продовжують діяльність без обмежень. Йдеться про 29 іноземних авіакомпаній, які виконують польоти з 34 країн світу.

У Мінінфраструктури також визнали, що в деяких авіаперевізників виникли труднощі в сфері страхування. У відомстві запевнили, що держава підтримає авіаперевізників та планує надати додаткові фінансові гарантії.

Через ситуацію з авіаперевізниками Кабінет міністрів України сьогодні ввечері зібрався на термінове засідання. На ньому розглянули проєкти урядових рішень, які мають допомогти авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

Уряд вирішив виділити 16,6 млрд грн для гарантування безперебійності та безпеки авіаперельотів у повітряному просторі України.

Кошти будуть виділені Мінінфраструктури з резервного фонду держбюджету. Їх спрямують на фінансові гарантії для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.

В уряді очікують, що сьогоднішнє рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку авіаперевезень, а також гарантуватиме повернення додому українців, які зараз перебувають за кордоном.