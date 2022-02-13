Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян виїхати з України, оскільки уряд США попередив місцевих чиновників, що війська Росії можуть розпочати напад вже у вівторок, 15 лютого.

За даними місцевих ЗМІ, прем’єр-міністр Нафталі Беннетт хоче завершити евакуацію ізраїльтян з України якомога швидше – до початку бойових дій.

Місцеві авіакомпанії запропонували додаткові рейси для громадян Ізраїлю, які захотіли виїхати з території України.

За оцінками МЗС, наразі в Україні перебуває 15 тис. ізраїльтян. Щонайменше 4,5 тис. серед них відповіли на запит про реєстрацію на сайті відомства, щоб з ними можна було зв’язатися у разі вторгнення Росії.

Тисячі людей вже подали запити на евакуацію до МЗС Ізраїлю, оскільки комерційних рейсів стає все менше. Оператор авіакомпанії Arkia оголосив, що два додаткові рейси вилетять з України 14 та 15 лютого.

Авіакомпанія El Al Airlines організує два рейси до та з Києва 14 лютого, а також продовжить стежити за ситуацією та реагуватиме на запити про додаткові рейси за необхідності.

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Джерело: Haaretz