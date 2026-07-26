Зранку пролунали потужні вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 26 липня: що відомо

За словами Олександра Ганжі, після вибухів у торговельному центрі сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Більше подробиць керівник ОВА не повідомляє.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

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