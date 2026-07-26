Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибухи у Кривому Розі: після атаки РФ загорівся торговельний центр
Зранку пролунали потужні вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 26 липня: що відомо
За словами Олександра Ганжі, після вибухів у торговельному центрі сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.
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Більше подробиць керівник ОВА не повідомляє.
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