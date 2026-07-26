Вибухи в Києві: через атаку РФ спалахнули пожежі у трьох районах
- Вибухи у Києві пролунали вночі 26 липня під час атаки РФ.
- У Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах виникли пожежі.
- Рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі.
Вночі під час ворожої атаки пролунали вибухи у Києві.
Мер Києва Віталій Кличко та ДСНС повідомили про наслідки.
Вибухи у Києві 26 липня: що відомо
У Шевченківському районі столиці уламки впали на 18-поверховий будинок. Там сталася пожежа на рівні 7–8 поверхів.
У Соломʼянському внаслідок падіння уламків загорілося на території нежитлової забудови.
У Деснянському районі загорілися автівки на парковці.
Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок ворожої атаки у Деснянському районі згоріли склад, 10 машин і вантажівка на парковці.
У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом’янському — сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.
Рятувальники ДСНС всі пожежі загасили.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.