Вночі під час ворожої атаки пролунали вибухи у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко та ДСНС повідомили про наслідки.

Вибухи у Києві 26 липня: що відомо

У Шевченківському районі столиці уламки впали на 18-поверховий будинок. Там сталася пожежа на рівні 7–8 поверхів.

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У Соломʼянському внаслідок падіння уламків загорілося на території нежитлової забудови.

У Деснянському районі загорілися автівки на парковці.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок ворожої атаки у Деснянському районі згоріли склад, 10 машин і вантажівка на парковці.

У Шевченківському палала 4-поверхова відселена будівля, а в Солом’янському — сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні.

Рятувальники ДСНС всі пожежі загасили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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