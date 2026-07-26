У неділю, 26 липня, відзначається День парашутиста, День есперанто, День працівників торгівлі в Україні, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку, День холістичної терапії, Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше, Міжнародний день збереження мангрових екосистем, Всесвітній день тофу, а також – День дяді та тьоті.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Єрмолая. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони дня — далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято — 26 липня 2026 року

У церковному календарі 26 липня — день пам’яті святого мученика Єрмолая. Він був пресвітером і навертав язичників у християнську віру.

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Він навернув до християнства святого Пантелеймона, який згодом став відомим лікарем і мучеником. За свою віру Єрмолай був схоплений і страчений в Нікомедії у 305 році.

Хто святкує день ангела 26 липня 2026 року

Іменини 26 липня відзначають власники імен Гнат, Сергій і Федір. Не забудьте привітати зі святом знайомих, які носять одне з цих імен.

Що не можна робити 26 липня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, лінуватися, проявляти байдужіть і жорстокість. Заборонено викидати хліб – краще віддати його тваринам.

Народні прикмети не рекомендують обговорювати з кимось своє особисте життя, інакше все піде шкереберть.

Що можна робити сьогодні

26 липня можна займатися домашніми справами, працювати в полі та на городі. Цього дня наші предки починали робити заготовлення з яблук на зиму, також варили компоти, робили домашнє вино.

Сьогодні варто знайти час для улюбленого хобі та відпочинку. Також можна зустрітися з друзями і рідними. 26 липня сприятливий день для прийому гостей вдома.

Народні прикмети на 26 липня 2026 року

Біля водойм стрибають жаби — скоро буде дощ.

Чутно спів зозулі — до теплої осені.

Пожовкла липа — осінь буде ранньою.

Мухи стали дуже настирливими, кусаються — задощить.

Сильний дощ 26 липня — до поганого врожаю.

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