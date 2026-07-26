Одна людина постраждала внаслідок атаки на Харків сьогодні, 26 липня.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Харків сьогодні, 26 липня: що відомо

Під час атаки на Харків сьогодні, 26 липня, сталося влучання ударного безпілотника в Шевченківському районі міста.

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Ворожий дрон поцілив в автомобіль.

Постраждав 43-річний чоловік.

Його госпіталізували до лікарні, де надають усю необхідну допомогу.

Зауважимо, пізно ввечері 25 липня армія РФ завдала ракетного удару по Дергачах Харківської області.

Влучання зафіксовано в землю на відкритій території приватного домоволодіння.

Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов

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