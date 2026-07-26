Атака на Харків 26 липня: дрон влучив в авто, є постраждалий
Одна людина постраждала внаслідок атаки на Харків сьогодні, 26 липня.
Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Харків сьогодні, 26 липня: що відомо
Під час атаки на Харків сьогодні, 26 липня, сталося влучання ударного безпілотника в Шевченківському районі міста.
Ворожий дрон поцілив в автомобіль.
Постраждав 43-річний чоловік.
Його госпіталізували до лікарні, де надають усю необхідну допомогу.
Зауважимо, пізно ввечері 25 липня армія РФ завдала ракетного удару по Дергачах Харківської області.
Влучання зафіксовано в землю на відкритій території приватного домоволодіння.
Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
Інформація про постраждалих поки не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов