Україна скликає термінове засідання ТКГ через можливе визнання “ЛДНР” Росією

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) скликає термінове засідання через можливе визнання Росією терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР”.

Як заявили в українській делегації в ТКГ, відповідне звернення щодо засідання вже було передано в ОБСЄ.

– У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих “ЛДНР”, делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ, – йдеться у повідомленні.

Під час засідання українська делегація очікує отримати офіційну інформацію від російської делегації щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ.

Раніше в Держдумі РФ схвалили постанову про “визнання Д/ЛНР”.

В українському МЗС у відповідь на це заявили, що якщо президент Росії Володимир Путін підтримає так зване визнання терористичних утворень, це стане свідомим виходом Москви з Мінських домовленостей.

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Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі