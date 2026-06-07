Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 350 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 565-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,372 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 7 червня 2026 року

особового складу – близько 1 373 620 (+1350) осіб;

танків – 11 989 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 24 700 (+4) одиниць;

артилерійських систем – 43 479 (+82) одиниць;

РСЗВ – 1 844 (+7) одиниць;

засобів ППО – 1 407 (+2) одиниць;

літаків – 436 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 353 (+0) одиниць;

наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) одиниць;

крилатих ракет – 4 733 (+0) одиниць;

кораблів/катерів – 33 (+0) одиниць;

підводних човнів – 2 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) одиниць;

спеціальної техніки – 4 257 (+4) одиниць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 565-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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