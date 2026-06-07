Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 350 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 565-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,372 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 7 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 373 620 (+1350) осіб;
  • танків – 11 989 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 24 700 (+4) одиниць;
  • артилерійських систем – 43 479 (+82) одиниць;
  • РСЗВ – 1 844 (+7) одиниць;
  • засобів ППО – 1 407 (+2) одиниць;
  • літаків – 436 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 353 (+0) одиниць;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) одиниць;
  • крилатих ракет – 4 733 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів – 33 (+0) одиниць;
  • підводних човнів – 2 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) одиниць;
  • спеціальної техніки – 4 257 (+4) одиниць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 565-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Путін втратив шанс вийти з невдалої війни: Сибіга про відмову президента РФ від переговорів
Сибіга прокоментував відмову РФ від переговорів: деталі

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.