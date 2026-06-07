Нічна атака на Україну: скільки з 236 дронів ліквідувала ППО
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 236 безпілотників.
Нічна атака на Україну: що відомо
За даними Повітряних сил ЗСУ, нічна атака на Україну почалася ще о 18:00 6 червня.
Окупанти запустили 236 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія із:
- російських Брянська, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська;
- тимчасово окупованої Донецької області;
- мису Чауда, що в поки що захопленому Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 7 червня збили/приглушили 215 БпЛА.
Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на 9 локаціях.
Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 565-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.