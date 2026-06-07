Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 236 безпілотників.

Нічна атака на Україну: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, нічна атака на Україну почалася ще о 18:00 6 червня.

Окупанти запустили 236 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія із:

Зараз дивляться

російських Брянська, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська;

тимчасово окупованої Донецької області;

мису Чауда, що в поки що захопленому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 7 червня збили/приглушили 215 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на 9 локаціях.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 565-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.