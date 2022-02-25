Кулеба порівняв ракетні удари по Києву з нападом Німеччини у 1941 році

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв ракетні удари Російської Федерації по Києву з нападом Німеччини у 1941 році.

– Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне 1941 року, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло – переможе й це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Обірвіть всі зв’язки. Викиньте Росію звідусіль, – закликав міністр у заяві, опублікованій на його сторінці у Twitter.