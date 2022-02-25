Кулеба порівняв ракетні удари по Києву з нападом Німеччини у 1941 році

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв ракетні удари Російської Федерації по Києву з нападом Німеччини у 1941 році.
– Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне 1941 року, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло – переможе й це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Обірвіть всі зв’язки. Викиньте Росію звідусіль, – закликав міністр у заяві, опублікованій на його сторінці у Twitter.
Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022