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Кулеба порівняв ракетні удари по Києву з нападом Німеччини у 1941 році

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв ракетні удари Російської Федерації по Києву з нападом Німеччини у 1941 році.

– Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне 1941 року, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло – переможе й це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Обірвіть всі зв’язки. Викиньте Росію звідусіль, – закликав міністр у заяві, опублікованій на його сторінці у Twitter.

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