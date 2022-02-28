Делегації України та РФ після переговорів їдуть до столиць на консультації – Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що після переговорів щодо російської агресії делегації з України та РФ їдуть до своїх столиць для консультацій.
Також він наголосив, що сторони “визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення”.
– Щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації до логістичних рішень, сторони їдуть для консультацій до своїх столиць. Сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку, – сказав Подоляк 28 лютого в ефірі білоруських ЗМІ.