Делегації України та РФ після переговорів їдуть до столиць на консультації – Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що після переговорів щодо російської агресії делегації з України та РФ їдуть до своїх столиць для консультацій.

Також він наголосив, що сторони “визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення”.