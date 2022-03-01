Ракетні обстріли мирних міст України, які здійснюються російськими окупантами, є військовим злочином. На виконавців та організаторів чекає трибунал.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що наша держава вже 122 години чинить опір російському агресору. За словами Резнікова, на п’яту добу інтервенції в окупантів спостерігається агонія.

– Варварські обстріли ракетами та РСЗВ (реактивними системами залпового вогню, – Ред.) мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи. Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. На них чекає трибунал, – наголосив Резніков.

Міністр зазначив, що було б справедливо, якби спеціальний міжнародний трибунал був створений у Харкові, який зараз страждає від жорстоких ракетних обстрілів військ РФ. Резніков нагадав, що саме в цьому українському місті в 1943 році відбувся перший процес над нацистами, яких судили за воєнні злочини.

– Тепер “Харківський трибунал” має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його “перевершили”, – додав Резніков.

Міністр відзначив стійкість українських військових, завдяки яким ворог не може прорвати оборону на сході України, і це його деморалізує.

Резніков додав, що завдяки героїзму українських захисників і захисниць ворог зазнає нищівних втрат і на інших фронтах, зокрема на економічному через обвал російської валюти.

– Є перша заборона на експорт російської нафти. До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота. Збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті, – зазначив глава Міноборони.

Як відомо, в понеділок, 28 лютого, ворог обстрілював житлові квартали Харкова з реактивних систем залпового вогню Град. Найбільше постраждали райони Олексіївки, Салтівки та Павлополя. Внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 11 людей, десятки поранено.

Водночас у місті Васильків (Київська область) під час ракетного обстрілу загинули двоє людей, є постраждалі.