Росіяни цілими підрозділами здаються в полон і виводять з ладу військову техніку – NYT

Російські війська через низький моральний дух, а також брак палива та продовольства масово здаються в полон або саботують свої транспортні засоби, щоб уникнути бою з українцями.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону у коментарі New York Times.

– Цілі російські підрозділи склали зброю без бою, зіткнувшись із несподівано жорсткою українською обороною, – сказав чиновник.

Він додав, що значна частина російських військ – це молоді призовники, які погано навчені та погано підготовлені до тотального штурму. А в деяких випадках російські війська навмисне пробивали отвори в бензобаках своїх машин, імовірно, щоб уникнути бою.

Чиновник Пентагону відмовився повідомити, як військові США зробили ці оцінки чи наскільки широко ці провали можуть бути поширені на великому полі бою. Імовірно, оцінки зроблено на основі мозаїки розвідувальних даних, включаючи показання полонених російських солдатів та перехоплених повідомлень.

Однак у сукупності ці фактори можуть допомогти пояснити, чому російські сили, включаючи зловісну 60-кілометрову колону танків і бронемашин, що прямує до Києва, практично зупинилися за останні кілька днів.

Крім нестачі палива, продовольства та запчастин, російські командири, що ведуть цю бронетанкову колону до Києва, можливо, перегруповують та переосмислюють свої бойові плани, вносячи корективи на ходу, щоб набрати темп для того, що, на думку американських розвідників та військових, неминуче призведе до оточення і, зрештою, захопленню столиці у найближчі кілька днів.

– Вони мають великі сили, – сказав представник Пентагону.

Він додав, що 80% із понад 150 тисяч російських військ, зосереджених на кордонах України, вже вступили в бій.

Зазначається, що американські аналітики були вражені ризикованою поведінкою таких великих сил Російської Федерації.

За словами представника Пентагону, російські військово-повітряні сили ще мають завоювати перевагу в повітрі над Україною, оскільки російські літаки зіткнулися з опором українських винищувачів і потужної системи протиповітряної оборони – від зенітних ракет Стінгер, що запускаються з плеча, до значно потужнішої зенітної зброї.

Інший чиновник, цього разу з Європи, вважає, що російські війська, що виходять із Білорусі, зіштовхнулися із проблемами з логістикою.

Напередодні вторгнення американська та британська розвідки порушили питання про ланцюжок постачання російських військ у Білорусі. Видання, посилаючись на незалежних аналітиків, пише, що під час військових навчань деякі солдати РФ отримували недостатню кількість продовольства та палива. Американські чиновники тоді повідомили союзників, що росіяни усунули ці проблеми до середини лютого, що стало однією з причин того, що попередження Заходу про вторгнення посилилися у середині минулого місяця.

Проте проблеми, з якими зіткнулися російські війська, показують, що їхня логістика ланцюжків поставок не була повністю вирішена.

Збої в логістиці можуть допомогти пояснити присутність довгої колони військової техніки, що повільно рухається, яка рухається до Києва, – тактична невдача, яка є ключовою метою для українських військових, сказав європейський чиновник.

Російські офіційні особи, сказав європейський чиновник, очікували, що їм вдасться забезпечити панування у повітрі принаймні в районі Києва. Але той факт, що українські системи ППО ще працюють, поставив під загрозу і російські літаки, і колону з обладнанням.