Держдепартамент США повідомляє про запровадження нових антиросійських санкцій. Цього разу вони стосуються підприємств, причетних до сфери оборони.

До списку SDN включені 22 російські компанії, які виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети та безпілотні літальні апарати для Збройних сил РФ. Зокрема, це:

ALTITUDE X3 LTD;

ТОВ “Аванфорт”;

авіабудівний завод “Авіастар”;

АТ “Конструкторське бюро спеціального машинобудування”;

Іркутський авіаційний завод;

ВАТ “Авангард”;

АТ “Салаватський хімічний завод”;

авіабудівний завод “Сокіл тощо.

Ця дія допоможе запобігти перенаправленню предметів, технологій та програмного забезпечення через Білорусь до Росії та значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію, – зазначили у пресслужбі Білого дому.

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Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії через повномасштабний наступ на Україну. Про це повідомили у британському Міністерстві закордонних справ, співдружності та розвитку.

Обмеження торкнулися російських олігархів, які є соратниками Путіна.