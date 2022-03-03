ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ

Велика Британія оголосила про нові санкції проти російських олігархів

Людмила Богданова редакторка стрічки
Велика Британія оголосила про нові санкції проти російських олігархів

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії через повномасштабний наступ на Україну.

Про це повідомили у британському Міністерстві закордонних справ, співдружності та розвитку.

Обмеження торкнулися російських олігархів, які є соратниками Путіна. Йдеться про Алішера Усманова, одного з найбагатших бізнесменів Росії, засновника компанії Металоінвест — одного із найбільших гірничо-металургійних холдингів Росії.

Також під санкції потрапив Ігор Шувалов – голова державної корпорації Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності. Раніше він був помічником Путіна.

Активи цих олігархів наразі заморожені, також їм заборонено в’їзд.

– Ці соратники Путіна тепер відрізані від своїх значних інтересів у Великій Британії, – повідомили у МЗС.

МЗС Британії очолить міжурядову робочу групу з олігархії, спрямовану на російську еліту.

 

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка