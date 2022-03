Велика Британія оголосила про нові санкції проти російських олігархів

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії через повномасштабний наступ на Україну.

Про це повідомили у британському Міністерстві закордонних справ, співдружності та розвитку.

Обмеження торкнулися російських олігархів, які є соратниками Путіна. Йдеться про Алішера Усманова, одного з найбагатших бізнесменів Росії, засновника компанії Металоінвест — одного із найбільших гірничо-металургійних холдингів Росії.

Також під санкції потрапив Ігор Шувалов – голова державної корпорації Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності. Раніше він був помічником Путіна.

Активи цих олігархів наразі заморожені, також їм заборонено в’їзд.

МЗС Британії очолить міжурядову робочу групу з олігархії, спрямовану на російську еліту.

NEW RUSSIA SANCTIONS: The UK has imposed more sanctions on leading oligarchs. These associates of Putin are now cut off from their significant interests in UK.

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 3, 2022