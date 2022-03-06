Перші британські ветерани-морпіхи прибули до України для захисту від російських агресорів

В Україну для захисту держави від російської агресії прибуває все більше іноземців, які вступають до лав міжнародного легіону територіальної оборони.

Так, у ніч на шосте березня для допомоги у боротьбі з російськими загарбниками до України прибули ветерани Королівської морської піхоти Британії

– Колишні британські королівські морські піхотинці приїхали в Україну, щоб допомогти боротися із росіянами, – повідомив журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

За його словами, доброволець на ім’я Бен повідомив, що відчув, що має допомогти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почала формувати міжнародний легіон територіальної оборони. Цей легіон комплектують із іноземців, які добровільно прибувають до нашої країни, щоб взяти участь у відображенні агресії Російської Федерації проти України.