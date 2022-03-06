Первые британские ветераны-морпехи прибыли в Украину для защиты от российских агрессоров

В Украину для защиты страны от российской агрессии прибывает все больше иностранцев, которые вступают в ряды интернационального легиона территориальной обороны.

Так, в ночь на шестое марта для помощи в борьбе с российскими захватчиками в Украину прибыли ветераны Королевской морской пехоты Британии

– Бывшие британские королевские морские пехотинцы приехали в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами, – сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон.

По его словам, доброволец по имени Бен сообщил, что почувствовал, что должен помочь.

Напомним, до этого сообщалось, что Украина начала формировать интернациональный легион территориальной обороны. Этот легион комплектуют из иностранцев, которые добровольно прибывают в нашу страну, чтобы принять участие в отражении агрессии Российской Федерации против Украины.