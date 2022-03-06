ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир

Первые британские ветераны-морпехи прибыли в Украину для защиты от российских агрессоров

Анастасия Гевко редактор ленты
Первые британские ветераны-морпехи прибыли в Украину для защиты от российских агрессоров

В Украину для защиты страны от российской агрессии прибывает все больше иностранцев, которые вступают в ряды интернационального легиона территориальной обороны.

Так, в ночь на шестое марта для помощи в борьбе с российскими захватчиками в Украину прибыли ветераны Королевской морской пехоты Британии 

– Бывшие британские королевские морские пехотинцы приехали в Украину, чтобы помочь бороться с россиянами, – сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон.

По его словам, доброволец по имени Бен сообщил, что почувствовал, что должен помочь.

Напомним, до этого сообщалось, что Украина начала формировать интернациональный легион территориальной обороны. Этот легион комплектуют из иностранцев, которые добровольно прибывают в нашу страну, чтобы принять участие в отражении агрессии Российской Федерации против Украины.

Читайте
Украина потребует новых санкций против России на следующей неделе - Кулеба

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка