Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

РФ втратила Су-30СМ біля острова Зміїний: що відомо

Літак Су-30СМ
Фото: Getty Images

РФ втратила Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний, повідомили ВМС ЗС України.

Росія втратила Су-30СМ

Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин.

На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію.

За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.

Нагадаємо, що у липні в Нижньогородській області в районі міста Кулебаки впав і розбився літак Су-34. Міноборони Росії писало, що винищувач проводив “навчальний політ”, проте під час спроби посадити літак відмовила система випуску однієї зі стійок шасі.

Пов'язані теми:

ВМС Українилітаки РФ
