РФ втратила Су-30СМ біля острова Зміїний: що відомо
РФ втратила Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний, повідомили ВМС ЗС України.
Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.
Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин.
На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію.
За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.
Нагадаємо, що у липні в Нижньогородській області в районі міста Кулебаки впав і розбився літак Су-34. Міноборони Росії писало, що винищувач проводив “навчальний політ”, проте під час спроби посадити літак відмовила система випуску однієї зі стійок шасі.