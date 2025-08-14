РФ втратила Су-30СМ біля острова Зміїний: що відомо

РФ втратила Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний, повідомили ВМС ЗС України.

Росія втратила Су-30СМ

Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин.

На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію.

За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.

Нагадаємо, що у липні в Нижньогородській області в районі міста Кулебаки впав і розбився літак Су-34. Міноборони Росії писало, що винищувач проводив “навчальний політ”, проте під час спроби посадити літак відмовила система випуску однієї зі стійок шасі.

