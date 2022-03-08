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Факти / Україна / Суспільство

Мінус 52 ворожих літака: як українська авіація нищить окупантів у повітрі

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Українська військово-повітряних сил СУ-27

Командування Повітряних Сил відзвітувало про свої успіхи на 12 день війни, зазначивши, що українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі.

– Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із крилатих була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача, – зазначили у пресслужбі Командування Повітряних Сил.

Там додали, що росіяни досі звітують про знищені українські винищувачі, які чомусь продовжують збивати їх літаки.

– Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони – Привиди! – зазначили у Командування ПС.

Минулої ночі наші винищувачі знищили у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі літаки. Третій – у цьому самому бою, збили зенітні ракетні війська.

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– Надзвичайно успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки. Іще протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів, – додали у відомстві.

Один з них військовий строкової служби Нацгвардії на Харківщині, а ще два – під Києвом збили зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.

В результаті станом на 7 березня завдяки ППО збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів.

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Фото: Depositphotos

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