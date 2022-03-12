Міністерство оборони України оголосило про запуск онлайн платформи для оперативної допомоги Збройним силам України. Мета цього проєкту – скоординувати дії волонтерів, які надають підтримку ЗСУ і територіальній обороні в умовах війни.

Як поінформували в пресслужбі Міноборони, нова платформа дозволить фахівцям міністерства відстежувати в режимі реального часу можливості волонтерів щодо закриття потреб армії.

Онлайн платформа має назву Люди для України ( people4ua.com). Вона повинна об’єднати волонтерів, котрі надають допомогу Збройним силам і теробороні.

На платформі вже вказані нагальні потреби Міноборони за категоріями: тактичний одяг та взуття, захист (амуніція), транспорт, техніка та комплектуючі, тактична медицина тощо.

Як зареєструватися на платформі

Щоб зареєструватися на платформі people4ua.com, волонтерам потрібно:

• Зайти на сайт платформи та натиснути кнопку Вхід/Реєстрація.

• Пройти швидку верифікацію через BankID (на порталі Дія) для унеможливлення шахрайства та випадків диверсій. Для цього потрібно буде обрати банк, клієнтом якого ви є, та верифікуватися.

• Далі волонтеру слід заповнити коротку анкету, в якій зазначити: яку допомогу готовий надавати, в яких об’ємах, як швидко може закрити певну потребу, в якому населеному пункті. Усі потреби армії для зручності розділені за категоріями: одяг, харчування, транспорт, грошова допомога тощо.

Міноборони запустило платформу для допомоги ЗСУ: як зареєструватися волонтерам / 4 фотографии

– Маючи відповідну інформацію, координатори Міноборони зможуть оперативно закривати нагальну потребу. Платформа дозволяє автоматизовано розподіляти допомогу по території всієї України в ті місця, де вона наразі найнеобхідніша, та скоординувати логістику для найшвидшої доставки товарів і послуг, – наголосили в міністерстві.

Переваги платформи

У Міноборони закликають усіх волонтерів реєструватися на платформі, оскільки вона надає низку переваг:

• Є швидким способом передати допомогу саме туди, де вона зараз найбільш необхідна. Модератори знають, яка допомога і де потрібна, та оперативно “зв’язують” контакти.

• Дозволяє організувати централізовані оптові закупівлі та уникнути хаотичних. Це зніме навантаження на продавців та фонди допомоги, дозволить вибудувати оптимальну логістику.

• Дозволяє уникнути шахрайства, махінацій та фальсифікацій. Саме тому вхід на платформу дозволений лише після ідентифікації через BankID та перевірки волонтерів. Модератори платформи мають право відмовляти в реєстрації тим, хто не пройшов верифікацію, без пояснення причин.

• Допомога буде передаватися за призначенням (за координації спеціалістів Міноборони). На сайті передбачена можливість переглянути статус наданої волонтером допомоги в особистому кабінеті.

• Завдяки об’єднанню волонтерів на платформі Міністерство оборони зможе якісно розподіляти допомогу по Україні, закриваючи потреби Збройних сил та тероборони.

Нову платформу Міноборони запустило спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду Відродження.

Після завершення війни платформу планують використовувати для розподілення гуманітарної допомоги на відновлення України.