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НБУ відкрив рахунок для збору коштів на підтримку української армії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Будівля НБУ

Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Відповідне рішення ухвалили через запровадження воєнного стану в Україні.

За даними НБУ, про відкриття спецрахунку повідомив очільник Національного банку Кирило Шевченко у своєму відеозверненні вранці 24 лютого.

  • Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.

У Нацбанку України зазначили, що рахунок – мультивалютний. Він створений та відкритий як для переказу грошей від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті (гривні).

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян за можливості допомагати українській армії та ставати донорами крові для наших захисників, які зараз потребують потужної підтримки.

Уряд готовий знімати санкції з громадян, які готові захищати Україну зі зброєю від нападу російсько-окупаційних військ.

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Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

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