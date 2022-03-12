На 17-й день війни Росії проти України українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам та стримують наступальну операцію РФ на всіх напрямках.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед ворог отримав гідну відсіч від українських захисників, які зупинили зупинили його на окремих напрямах, на решті – агресор суттєво зменшив темпи просування.

Від початку війни в Україні 31 батальйонно-тактична група противника, що діяла на території нашої країни, втратила боєздатність.

За результатами бойових дій, більшість підрозділів збройних сил РФ, які вступали у бої з підрозділами Збройних сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону. Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.

Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ загарбницьких військ.

Більше про ситуацію в регіонах можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.