На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання – Енергоатом

В Енергоатомі повідомляють, що на Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання.

– Українськими фахівцями НЕК Укренерго завершено ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна – ЧАЕС та відновлено електропостачання Чорнобильської АЕС та міста Славутич, – йдеться у повідомленні міністра енергетики України Германа Галущенка від 13 березня.

Він похвалив за героїзм наших атомників та електриків, яким вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захопленій російськими агресорами.

– Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли запобігти ризику можливої ​​ядерної катастрофи, яка загрожувала всій Європі. Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного харчування, – наголосив міністр.

Він нагадав, що ЧАЕС – це об’єкт української енергетики, і Україні не потрібна жодна допомога з боку будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на наших об’єктах.

– Так, наші енергетики справді герої, але одними подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії, – йдеться у заяві.

У зв’язку з цим Галущенко знову звернувся до міжнародних партнерів, МАГАТЕ, ОБСЄ, Єврокомісії та ООН із проханням допомогти захистити ядерні об’єкти.