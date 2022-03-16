За майже три тижні повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 13,8 тис. особового складу.

Нині ворог відступає на окремих напрямках та зосереджує основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

За даними Генштабу ЗСУ, агресор контролює лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги інтерактивну карту бойових дій, яка оновлюється в режимі реального часу та умовно відображає ситуацію в містах України.

Онлайн карта бойових дій в Україні 16.03.2022:

На ранок 16 березня стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали.

Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України, а на окремих напрямках – перейти до контрнаступу.

Окупаційні ж війська продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Протягом доби протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила три літаки (два з них – Су-34), збила один вертоліт, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Крім того, авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Втрати техніки РФ станом на 16 березня:

430 танків,

1 375 одиниць бойових броньованих машин,

190 одиниць артилерійських систем,

70 одиниць реактивних систем залпового вогню,

43 одиниці засобів протиповітряної оборони,

84 літаки,

108 гелікоптерів,

819 одиниць автомобільної техніки,

три кораблі (катери),

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

11 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

10 одиниць спеціальної техніки.

На ранок 15 березня ворог не досягнув своїх окупаційних цілей. Росіяни не залишають спроб захопити Маріуполь, але ЗСУ завдають їм нищівного удару. За вчора терористи втратили там близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП та один БТР.

На Київщині тривають бої в Ірпені, ЗСУ контролюють 70 відсотків території міста. У Вишгородському районі — пересування техніки ворога. У Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Під ранок терористи обстріляли житлові квартали Києва. Як результат – сотні людей залишилось без домівок, як мінімум двоє загиблих.

Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.

Уночі та вранці окупанти гатили з артилерії по Сумському району. Вперше під удар потрапило місто Шостка, там ворог обстріляв підприємство, обійшлося без постраждалих. З 9.00 на Сумщині очікують режиму тиші для функціонування погоджених гуманітарних коридорів.

У Харкові ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак терористи продовжують завдавати ударів із повітря по житлових районах міста. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.

У Запорізькій області ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета — ведення бойових дій на території Запорізького краю — ворогом не досягнута.

На Луганщині терористи обстрілюють Рубіжне та Попасну. Пожежі у житлових будинках. Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.

У Донецькій області продовжуються обстріли Авдіївки та Мар’їнки. Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. У Торецьку активізувалася ворожа авіація, про жертв поки що не повідомлялося

У Миколаєві вночі лунали вибухи, про жертви та руйнування поки що не повідомляється.

На Херсонщині ніч минула відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів — без світла, газу та води. Надати допомогу немає можливості, тому що окупанти не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки продуктів харчування.

До 14 березня стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали.

Водночас ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі ворога (польових базах і складах), щоб порушити систему логістичного забезпечення на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

Війська агресора не мали значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування, тому зосередились на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

У Генштабі Збройних сил України зафіксували непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема й релігійних об’єктів, для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Через низький рівень морально-психологічного стану російські військовослужбовці відмовляються виконувати накази командування.

Нині у військовому таборі Бєлгородської військової комендатури до них застосовують заходи досудового дізнання.

У ніч на 13 березня практично по всій території України спрацював сигнал повітряної тривоги. Під ранок стало відомо – терористи завдали авіаудару по Яворівському полігону на Львівщині та аеропорту в Івано-Франківську.

На Київщині найбільш небезпечним залишається Бучанський район — бої йдуть у Ірпені, Макарові. Постійне переміщення ворога в Гостомельській, Бородянській, Бучанській громаді. У Броварському районі ворожа техніка пересувається населеними пунктами. У трьох громадах Броварського району тривають бойові дії.

Вночі було три авіанальоти на Чернігів. Унаслідок чого будівля 9-поверхового гуртожитку зруйнована з 9-го по 2-й поверх, загинула 9-річна дівчинка. Навколо Чернігова тривають оборонні бої. ЗСУ звільнили два населені пункти у київському напрямку.

На Сумщині вночі ворожа артилерія кілька разів розстрілювала мирні села Охтирського району і саму Охтирку. Гатять російські вороги переважно із Тростянця. Це місто окуповане ворогом. Також ворог скористався режимом тиші, який періодично тривав останні кілька днів, для укріплення своїх позицій та переміщення військ.

У Харківській області тривають активні бойові дії на Ізюмщині.

Військові та жителі Запорізького краю у взаємодії з поліцією, ДСНС, підрозділами Сил оборони України та владою міста Запоріжжя стримують масований наступ окупаційних військ. Наразі ситуація без суттєвих змін, але ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети.

На Луганщині житлові сектори Сєвєродонецька, Рубіжного Лисичанська та Попасної перебувають під постійними обстрілами. Є жертви та постраждалі серед мирного населення. Попри постійні обстріли енергетикам вдалося підключити 13000 абонентів, газівникам — 7000.

У Донецькій області Маріуполь перебуває в облозі, бої на околицях міста. У Краматорську всю ніч і зранку повітряні тривоги.

Літаки над Лиманом, Слов’янськом, Святогірськом. Терористи напередодні завдали удару по Святогірській лаврі, є поранені.

На Миколаївщині ніч минула відносно спокійно, область тримає оборону. Вранці голова ОВА Віталій Кім повідомив про 9 загиблих унаслідок обстрілу Миколаєва.

У Херсонській області починаючи з вечора та всю ніч лунали сильні вибухи, гради в районі аеропорту.

Ніч 12 березня в Україні була неспокійною.

На Київщині – в Ірпені, поблизу Гостомеля, у Броварському та Фастівському районі – тривали бої.

У Фастівському районі ворог влучив у нафтобазу села Крячки.

Також російські війська хаотично обстрілювали центр та спальні райони Чернігова.

Зафіксовано кілька влучень під час авіанальоту в Сумській області.

За попередньою інформацією, бомбили аеропорт у Кропивницькому й Канатовому.

У Харківській області ЗСУ знищили колону російської техніки в Чугуївському районі.

Обстріли Сєвєродонецька та Рубіжного Луганської області не припинялися з вечора 11 вересня, що спричини низку пожеж. Станом на ранок 12 березня без електрики залишалось 100 тис. абонентів.

На Донеччині Волноваха перебуває під контролем російських військ, у облозі – Маріуполь.

Миколаїв агресор хаотично обстрілював Градами та Смерчами. Постраждали спальні райони та приватний сектор, в яких взагалі відсутні військові та важливі інфраструктурні об’єкти.

У Херсоні ніч минула відносно спокійно, лише в районі аеропорту було чути вибухи.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 12 тис. осіб.

Втрати техніки РФ станом на 12 березня:

374 танки,

1 226 одиниць бойових броньованих машин,

140 одиниць артилерійських систем,

62 одиниці реактивних систем залпового вогню,

34 одиниці засобів протиповітряної оборони,

74 літаки,

86 гелікоптерів,

600 одиниць автомобільної техніки,

три кораблі (катери),

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

сім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

На ранок 11 березня російська армія суттєво не змінила своїх положень. Терористи намагаються перегрупуватися, але відчувають кадрову нестачу. Тому керівництво терористичної армії ухвалило рішення залучати до війни в’язнів навіть без військового досвіду.

Станом на 10 березня Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів.

Українські військові захищають Харків та Охтирку, тримають оборону Маріуполя та Чернігова, прикривають державний кордон із Республікою Білорусь, стримують просування ворога в напрямку Києва, а також Кривого Рогу, Миколаєва, Вознесенська та Нововоронцовки Херсонської області.

До ранку 9 березня ворогу не вдалося просунутися на жодному напрямку, ЗСУ продовжують тримати оборону на визначених напрямках та давати гідну відсіч окупанту.

Ворог намагався вночі зайти до Ірпеня на Київщині, атаку відбили. Ввечері терористи також завдали ракетного удару по Борисполю. Одну ракету знищили, одна потрапила у технічні приміщення аеропорту, внаслідок чого є поранені. Київська область готується до евакуації з гарячих точок.

По Житомирщині ввечері та вночі було скоєно два авіаудари. У Житомирі зруйнована будівля гуртожитку, попередньо також було влучання в одне з підприємств міста. Унаслідок бомбардування міста Малин зруйновано кілька приватних будинків. За попередніми даними, внаслідок авіаційних ударів загинуло 9 людей.

У Запорізькій області ворог намагається відновити наступ, здійснюючи перегрупування військ для подальшого наступу в напрямку обласного центру. Основні зусилля окупантів зосереджуються на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований.

Тривають оборонні бої на підступах до Чернігова. Вночі російська армія обстрілювала околиці Чернігова, за попередньою інформацією, в результаті виникли пожежі у 10 житлових будинках.

На Сумщині російська авіація знову бомбила Охтирку та Охтирський район, наразі там немає зв’язку. Всю ніч тривали перемовини щодо “зеленого коридору” із Сум і попередньо його відкрили.

Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно. П’ять тисяч людей і тисяча приватних автівок у безпеці. Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – жінки та діти, іноземці з Індії, Китаю, Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надано прихисток.

У Луганській області тривають обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної, пожежі у житловому секторі унаслідок влучення снарядів. Відсутній газ, частково вода та світло. Практично немає інтернету та зв’язку.

На Донеччині найскладніша ситуація у Маріуполі, окупанти не пропускають гуманітарний вантаж. Росіяни бомбили авіацією будівлю Червоного Хреста – міжнародного і українського. У місті немає нічого – води, електрики, газу, їжі, ліків. У Волновасі продовжуються бої.

Харків тримає оборону, активних наступальних дій не було, вночі була поодинока атака околиць міста з повітря. Зловили ще одного диверсанта. Тривають бої в Ізюмі, у Чугуєві та Дергачах є влучання снарядів у житлові будинки.

За минулу добу ворог сповільнив свій наступ, проте готується до нападу на Київ. Для цього терористи перегрупувалися та планують долучити до штурму столиці найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП Кузбасс (Кемерово), 604 центру СпП Вітязь (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії Ліга (колишня ПВК Вагнер).

У Київській області тривають бої у Ірпені. Обстріли Макарова, району Гостомеля. Рух ворожої техніки на півночі Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомелю, Узину.

У Житомирській області напередодні ввечері стався ворожий авіаналіт. Удар завдано по двох нафтобазах та промзоні. Станом на ранок 8 березня пожежу на нафтобазі у смт. Черняхів було ліквідовано.

Ворог також готується до наступу в напрямку Запоріжжя, здійснюючи перегрупування військ. В окупованих населених пунктах Пологи, Василівка, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад. Терористи намагаються встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільних.

У Хмельницькій області пізно ввечері російські війська намагалися обстріляти Старокостянтинів, атаку було відбито.

У Чернігівській області тривають оборонні бої біля Чернігова та по області.

На Сумщині вчинено авіаційний наліт по житлових кварталах міста, приватному сектору. Понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти. Сумський район – також авіаудари по селах, по звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється.

Охтирка – нічний авіаналіт, бомбили житлові квартали, приватний сектор, продуктові магазини. Знову вдарили по і так розбитій ТЕЦ. Місто без тепла четвертий день. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.

У Луганській області тривають обстріли Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька. У Попасній влучення у психоневрологічний диспансер – двоє загиблих. У Рубіжному – троє поранених цивільних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.

На Донеччині російські окупанти взяли під контроль Мангуш (останнє смт перед Маріуполем). У Маріуполі – катастрофа, місто чекає на гуманітарну допомогу. Волноваху вже зрівняли із землею. Евакуація звідти сьогодні продовжиться. В районі Авдіївки обстріли. В районі Мар’їнки зранку почався бій.

Миколаїв 7 березня відбили від терористів. Уночі лунали вибухи, по області було тихо.

У Харкові ворог знову обстрілював житлові квартали, відомо про чотирьох загиблих. Вночі у місті відносно спокійно, по області тривали бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.

Станом на ранок 7 березня ворог продовжує наступ завданням ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

На Херсонщині, хоч і ніч минула спокійно, багато сіл залишаються без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.

З вечора під обстріли потрапила північна частина Житомирської області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с. В’язівка Коростенського району. Авіаударів було завдано по приватних будинках, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.

У Запорізькій області біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабине особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак – тимчасово окуповані. Запорізька АЕС залишається під контролем окупанта.

У Хмельницькій області цієї ночі було спокійно. Проте стало відомо щодо постраждалих через удари по аеродрому в Старокостянтинові: три людини поранені, одна загинула.

Вночі російська армія хаотично обстрілювала житлові квартали Чернігова, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Тривають бої на підступах до Чернігова та по області.

На Сумщині складною залишається ситуація в Охтирці та Тростянці. В область заходить велика кількість терористичних військ із території Росії.

У Луганській області зранку обстрілюють Сєвєродонецьк із важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. Вчора відправили евакуаційний потяг – понад 2000 людей.

На Донеччині Маріуполь, Волноваха — в облозі. Тривають бої. На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова. Містам потрібен зелений коридор.

Під ранок житлові квартали Миколаєва обстріляли градами, у будинках виникли пожежі, є руйнування. Про постраждалих поки що не повідомляється. Ворожі війська знову намагаються увійти у місто.

У Харкові всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах міста. Вранці під завалами будинків рятувальники знайшли тіла восьми людей.

Під Києвом бої ідуть на напрямку Макарів – Ірпінь – Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В Ірпені немає світла, газу та тепла, терористи не випускають людей з будинків, їжу та воду не підвозять.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ становлять понад 12 тис. осіб.

Втрати техніки РФ станом на 8 березня:

303 танки,

1036 одиниць бойових броньованих машин,

120 артилерійських систем,

56 одиниць реактивної системи залпового вогню,

27 засобів ППО,

48 літаків (інформація уточнюється),

80 гелікоптерів (інформація уточнюється),

474 одиниці автомобільної техніки,

3 одиниці легких швидкісних катерів,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

7 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Під вечір 6 березня у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що окупанти не контролюють території – вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.

У ЦПЗ при РНБО представили карту Нейтана Русера з ASPI Cyber Policy, яка відображає найбільш актуальну і коректну інформацію, що не містить маніпуляцій щодо території. Її можна подивитись нижче.

6 березня, на одинадцяту добу війни, триває оборонна операція в межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Основні зусилля зосереджено на обороні Маріуполя та нанесенні вогневого ураження силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України зупинили колони противника, що намагалися висунутися в бік Дніпропетровської області від Балаклії.

На Сіверщині триває оборона Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюється підготовка всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На Приморському напрямку триває оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївській області сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряного прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Ворожі льотчики, які вижили після катапультування, уже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Ніч на 5 березня була відносно спокійною у всіх областях. ВСУ витісняє ворога з тієї невеликої кількості території, де йому вдалося просунутися раніше. Росія несе втрати та не має бажаного успіху, тому змінює тактику і продовжує завдавати ударів по мирному населенню та об’єктах критичної інфраструктури.

На Харківщині вночі тривали обстріли житлових районів обласного центру.

Житомирська область: були повітряні тривоги, терористи влучили у завод.

У Сумах від самого ранку не припиняються авіаудари. Російські війська руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин більше доби без електрики та зв’язку після авіаударів. Тростянець – це єдине в області місто, яке окупували росіяни. Там немає продуктів, усі магазини пограбовані. В Охтирці частина міста знищена російською артилерією. Шостий день розбирають завали нашої військової частини, яку знищили росіяни. Також місто другу добу без тепла, електроенергії та води, терористи знищили ТЕС.

У Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, але серйозних військових конфліктів за ніч не зафіксовано. В обласному центрі відносно спокійно.

На Київщині найгарячішим залишається Бучанський район, ворог в Бучі, в Ірпені, бої в Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів — по всій області.

На Чернігівщині російські терористи наносять удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої – в місті та області.

Луганська область повідомляє, що артобстріл почали зранку, вночі було тихо. Донеччина: північ і центр – відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння. Волноваха і Маріуполь – в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Але міста залишаються під контролем України.

Станом на 4 березня російські терористи зосередили усі зусилля на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Під час виконання цього завдання ворожі сили втратили основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів із Південного та Східного військових округів.

У Херсоні не завозять продукти, власники магазинів роздають всі товари місцевим жителям безкоштовно. Зв’язок у місті сьогодні був відсутній чотири години.

На Волинському напрямку російські війська почали оборонятися в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. У Генштабі не виключають збройних провокацій на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання росіян силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.