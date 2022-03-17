Готовий прострелити собі ногу: перехоплена розмова росіянина з матір’ю

Російські солдати настільки деморалізовані, що готові прострелити собі ноги, і шукають для цього українські патрони. СБУ перехопила розмову пораненого військового однієї з бригад ЗС РФ, залишки якої зараз дислокуються в Миколаївській області, з матір’ю.

– Я тебе по секрету скажу: мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск, – зізнався він матері.

Він розповів їй також про величезні втрати, яких зазнають російські війська в Україні.

За його словами, у його бригаді 120 солдатів відправили до шпиталю з пораненнями, а загинули вже 350.

– У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек раненых и 350 человек – груз 200, – сказав росіянин матері, тому мріє втекти додому.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська зазнають величезних втрат у війні з Україною. Станом на ранок 17 березня орієнтовно вбито майже 14 000 військових.

Наші війська також знищили багато російської військової техніки, літаків та вертольотів.