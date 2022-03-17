Російські окупаційні війська зазнають величезних втрат у війні з Україною. Станом на ранок 17 березня Росія орієнтовно втратила майже 14 000 військових.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Збройні сили України також знищили чи відібрали у якості трофеїв 444 ворожих танків. Броньованих машин у російських військових стало на 1 435 одиниць менше.
Яку ще техніку втратила РФ у війні:
- Артилерійських систем – 201 од,
- РСЗВ – 72 од,
- засоби ППО – 43 од,
- літаків – 86 од,
- гелікоптерів – 108 од,
- автомобільної техніки – 864 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
- спеціальна техніка – 10.
Зазначимо, що ці дані є орієнтовні, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.