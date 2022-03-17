Російські окупаційні війська зазнають величезних втрат у війні з Україною. Станом на ранок 17 березня Росія орієнтовно втратила майже 14 000 військових.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Збройні сили України також знищили чи відібрали у якості трофеїв 444 ворожих танків. Броньованих машин у російських військових стало на 1 435 одиниць менше.

Яку ще техніку втратила РФ у війні:

Артилерійських систем – 201 од,

РСЗВ – 72 од,

засоби ППО – 43 од,

літаків – 86 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки – 864 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.

спеціальна техніка – 10.

Зазначимо, що ці дані є орієнтовні, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.