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Факти / Україна

Майже 14 тис. військових та 444 танки: які втрати вже понесла РФ у війні проти України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Майже 14 тис. військових та 444 танки: які втрати вже понесла РФ у війні проти України

Російські окупаційні війська зазнають величезних втрат у війні з Україною. Станом на ранок 17 березня Росія орієнтовно втратила майже 14 000 військових.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Збройні сили України також знищили чи відібрали у якості трофеїв 444 ворожих танків. Броньованих машин у російських військових стало на 1 435 одиниць менше.

Яку ще техніку втратила РФ у війні:

  • Артилерійських систем – 201 од,
  • РСЗВ – 72 од,
  • засоби ППО – 43 од,
  • літаків – 86 од,
  • гелікоптерів – 108 од,
  • автомобільної техніки – 864 од,
  • кораблі /катери – 3 од,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
  • спеціальна техніка – 10.

Зазначимо, що ці дані є орієнтовні, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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