За місяць повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 15,8 тис. особового складу.

Противникові не вдалось досягти загарбницької мети, тому що українські військові утримують оборону на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, агресор контролює лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги інтерактивну карту бойових дій, яка оновлюється в режимі реального часу та умовно відображає ситуацію в містах України.

Онлайн-карта DeepState бойових дій в Україні 25.03.2022:

Детальна карта війни в Україні в режимі онлайн на 25.03.2022

24 березня в генеральному штабі Збройних сил України повідомили про збільшення кількості ударів ворога з повітря.

Літаки РФ лише протягом 23 березня здійснили понад 250 вильотів, що на 60 більше ніж напередодні.

Натомість Збройні сили України уразили 11 повітряних цілей агресора – сім літаків, один безпілотник, один вертоліт та дві крилаті ракети.

Втрати техніки РФ станом на 24 березня такі:

530 танків,

1 597 бойових броньованих машин,

280 одиниць артилерійських систем,

82 одиниці реактивних систем залпового вогню,

47 засобів протиповітряної оборони,

108 літаків,

124 гелікоптери,

1 033 одиниці автомобільної техніки,

чотири кораблі (катери),

72 цистерни із паливно-мастильними матеріалами,

50 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

16 одиниць спеціальної техніки.

У Київській області російські військові обстріляли село Ясногородка та Коцюбинське. Тривали бої в Ірпені та Гостомелі.

У Чернігівській області загарбники пошкодили аміакопровід на одному з найбільших підприємств харчової промисловості обласного центру. Витоку аміаку, за попередньою інформацією, не відбулося.

Влучила ворожа ракета також у промисловий об’єкт у Новоград-Волинському районі Житомирської області. Загиблих та травмованих немає.

Уночі 24 березня російська армія обстріляла Охтирку Сумської області. Ворожі ракети поцілили в багатоповерхівки. Тривали запеклі бої за Тростянець.

Ракети Калібр російські військові випустили зі своїх кораблів по центру Харкова. Загалом за минулу добу ворожа армія завдала 44 удари по місту. Із реактивних систем залпового вогню Град та Ураган Харків обстріляли 140 разів.

У Луганській області ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінне, Новодружеськ та Воєводівку. У Рубіжному окупанти застосували заборонені фосфорні бомби. Чотири людини загинули, двоє з них – діти. Шестеро осіб дістали поранень.

У Донецькій області тривають бої в Авдіївці та Очеретиному, обстріляли загарбники Бахмут. Маріуполь залишається в блокаді та триває руйнація Мар’їнки.

Лунали вибухи в Чорнобаївці та біля Снігурівки Херсонської області.

Зранку біля Бердянська Запорізької області ЗСУ знищили великий ворожий десантний корабель Орськ, а також резервуар на 3 тис. тонн палива та пошкодили ще два кораблі.

Станом на ранок 23 березня українські війська продовжують тримати оборону і не дають ворогу просунутися на жодному напрямку. За останню добу ворог активізував застосування авіації та завдання ударів з використанням ракет.

Під Києвом йдуть бої в населених пунктах вздовж Житомирської траси. ЗСУ змогли покращити позиції в Ірпені та с. Мощун. Ворог окопується та намагається перегрупуватися. Вночі з Градів було обстріляне село Ясногородка.

У самому Києві терористи також обстріляли житлові квартали у Святошинському та Шевченківському районах. У Святошинському районі пожежі виникли у приватних будинках та торговому центрі, постраждалих немає. Пожежі у Шевченківському районі ще тривають, повідомляється про чотирьох постраждалих.

Вночі на Чернігів було здійснено два авіанальоти, терористи бомбили місто. Окупанти розбомбили міст через Десну, яким рухались евакуаційні рейси та гуманітарна допомога. Інформація про інші руйнування та загиблих ще уточнюється.

На Сумщині ніч минула відносно спокійно, крім Тростянецької громади. Там внаслідок боїв досі — пожежі. Вночі горіли підприємства, росіяни не пускають ДСНС гасити пожежу, вона триває.

На Дніпропетровщині ніч була відносно спокійною. Напередодні ракетними ударами знищено залізничну станцію у Павлограді. Одна людина загинула.

Вночі знову активізувалися атаки на житлові райони та історичний центр Харкова. ЗСУ відбили спробу нападу з боку росіян бойовими вертольотами К-52. В області окупанти намагаються взяти Ізюм, українська армія свої позицій не втрачає та відкидає атаки. Росіяни завдали ракетних ударів по Лозовій. Щонайменше 8 осіб поранені, 20 пошкоджених або знищених будинків.

На Луганщині усі міста під контролем України, але артобстріли тривають майже безперервно. У Рубіжному горить підприємство, навчальний заклад, у Лисичанську — залишки пального на НПЗ. Внаслідок обстрілу житлових кварталів у Рубіжному є троє загиблих, з них — двоє дітей.

На Донеччині ворог активізувався по Авдіївці та Мар’їнці. ЗСУ тримають оборону. Авдіївка: всю ніч обстріли по лінії навколо міста. Частина міста без електрики. На зараз інформації про постраждалих немає. Волноваха окупована.

Маріуполь — у блокаді. До авіаударів та обстрілів з реактивної артилерії додалися удари з моря, з кораблів та з установок. У місті залишаються люди. Виїзд з міста на особистому транспорті дуже небезпечний через постійні бомбардування.

Вночі Миколаїв зазнав обстрілів. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

За останню добу на території Херсонщини ситуація майже не змінилася. Проблема із забезпеченням населення продуктами харчування, ліками, бензином. Також до ОВА продовжують надходити повідомлення з інформацією щодо замінувань території.

Вранці 22 березня Генштаб ЗСУ повідомляє, що запасів їжі та боєприпасів у ворога залишилося на три дні. Загалом суттєвих змін у положенні військ не відбулося. На Київщині продовжуються бої та артобстріли в Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бучі, Ворзелі. Вночі знову було обстріляне село Шпитьки. У Фастівському районі зранку крилата ракета вдарила по с. Осикове. Пошкоджені приватні будинки. В місцях бойових дій — населені пункти біля Житомирської траси, північ Вишгородського району, деякі населені пункти Броварського району — гуманітарна катастрофа. Славутич — ізольований. Так само тривають оборонні бої біля Чернігова. Інформація щодо руйнувань та загиблих наразі відсутня. Місто і область залишаються у вкрай важкому становищі. Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Неспокійно пройшла ніч і в Охтирському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На Дніпропетровщині вчора протягом дня та сьогодні зранку — обстріли населених пунктів на межі з Херсонщиною. Руйнування є, без жертв. У Харкові активізувалися обстріли окупантів по об’єктах цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих уточнюється. По області тривають активні бойові дії в Ізюмі. У Рівненській області упродовж минулої доби були ракетні удари на початку доби, а також ввечері. Щораз — по об’єктах військової інфраструктури. На Луганщині тривають обстріли міст. По Гірській громаді було завдано авіаудару. Загалом за вчора – 14 пожеж, зруйновано 25 об’єктів. На Донеччині авіаудари по Очеретиному та Авдіївці, обстріли реактивною артилерією Красногорівки та Мар’їнки. У Авдіївці — 5 загиблих, 20 поранених, масштабні пожежі та руйнування житла. Маріуполь – в облозі. Обстрілює авіація, кораблі, реактивна артилерія. Військові героїчно боронять місто. Минула доба на Херсонщині ознаменувалася низкою вибухів та артобстрілів у всіх районах області. У обласному центрі почали з’являтися листівки нібито від комендантів із правилами перебування у місті та забороною мітингів, комендантською годиною.