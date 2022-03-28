За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 16,6 тис. особового складу.
Завдання, які ставили перед собою загарбники, не виконані.
За даними Генштабу ЗСУ, агресор контролює лише окремі шляхи, а не території.
Факти ICTV пропонують до уваги інтерактивну карту бойових дій, яка оновлюється в режимі реального часу та умовно відображає ситуацію в містах України.
Станом на 27 березня епіцентром подій у Київській області залишаються громади Бучанського району – Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська. Обстріли та бої в населених пунктах тривали вздовж Житомирської траси.
У Чернігівській області тривали оборонні бої навколо обласного центру. Зокрема, ворог обстрілював околиці міста із дальніх відстаней.
Так само діяли загарбники і в Харкові. Нині Збройні сили України “зачищають” звільнені території в Харківському районі. Тривають бої й на Ізюмському напрямку.
Сили протиповітряної оборони в небі над Волинською областю збили три ракети, випущені з території Білорусі.
До 06.49 27 березня у Львові тривала ліквідація пожежі на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального.
Займання там сталось після ворожого обстрілу близько 16.30 26 березня.
Ще одна ворожа ракета пошкодила бронетанковий завод.
Завдали російські військові й ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області.
У Луганській області ЗСУ намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися.
У деяких районах цих міст тривають вуличні бої. У Попасній за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат.
Обстрілами пошкоджено школу в селі поблизу Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.
Унаслідок дій агресора постраждали двоє осіб. Чотирьох людей вдалося врятувати з-під завалів.
У Донецькій області ворог обстрілював Світлодарську територіальну громаду.
У Нововоронцовці Херсонської області, територію якої заняли Збройні сили України, тривають обстріли з обох боків.
Втрати техніки РФ станом на 27 березня такі:
- 582 танки,
- 1 664 бойові броньовані машини,
- 294 одиниці артилерійських систем,
- 93 одиниці реактивних систем залпового вогню,
- 52 одиниці засобів протиповітряної оборони,
- 121 літак,
- 127 гелікоптерів,
- 1 144 одиниці автомобільної техніки,
- сім кораблів (катерів),
- 73 цистерни із паливно-мастильними матеріалами,
- 56 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
- 21 одиницю спеціальної техніки,
- чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Станом на 26 березня в Київській області агресор обстріляв із Градів Бучанський район. Під ракетний обстріл потрапила громада Білогородки та Святопетрівського. Тривали бої в Макарові, Ірпені та Гостомелі.
У Сумській області російські військові здійснили артобстріл передмістя обласного центру. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Харків ворог обстрілював із зброї дальньої дії. Тривали активні дії також на Ізюмському напрямку.
У Запорізькій області загарбники безуспішно намагалися вести штурмові дії, не полишаючи спроб нанести вогневе ураження окремим підрозділам тероборони та Збройних сил України. Натомість значна кількість представників російської армії дістали поранення.
У Луганській області всі міста перебувають під контролем українських військових, але під постійними обстрілами РФ. Зокрема, тривали бої протягом доби в Рубіжному та Попасній.
У Мар’їнці Донецької області ворог зруйнував понад 30 приватних будинків. Троє людей дістали поранення, одна дитина загинула.
Унаслідок обстрілів в Авдіївці поранення дістали двоє людей та загинула одна дитина.
Застосував агресор також фосфорні боєприпаси в авдіївській промзоні.
Нині Маріуполь перебуває в блокаді, але військові РФ контролюють лише окремі квартали міста.
Гучні вибухи лунали протягом доби в Херсонській області на кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями.
Росіяни нарощують корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика Валентин Пикуль, ракетного катера Набережные Челны та двох десантних катерів.
Близько 05.00 24 лютого російські війська за наказом президента РФ Володимира Путіна атакували Україну. Відомо, що вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.