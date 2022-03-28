За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 16,6 тис. особового складу.

Завдання, які ставили перед собою загарбники, не виконані.

За даними Генштабу ЗСУ, агресор контролює лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги інтерактивну карту бойових дій, яка оновлюється в режимі реального часу та умовно відображає ситуацію в містах України.

Станом на 27 березня епіцентром подій у Київській області залишаються громади Бучанського району – Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська. Обстріли та бої в населених пунктах тривали вздовж Житомирської траси.

У Чернігівській області тривали оборонні бої навколо обласного центру. Зокрема, ворог обстрілював околиці міста із дальніх відстаней.

Так само діяли загарбники і в Харкові. Нині Збройні сили України “зачищають” звільнені території в Харківському районі. Тривають бої й на Ізюмському напрямку.

Сили протиповітряної оборони в небі над Волинською областю збили три ракети, випущені з території Білорусі.

До 06.49 27 березня у Львові тривала ліквідація пожежі на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального.

Займання там сталось після ворожого обстрілу близько 16.30 26 березня.

Ще одна ворожа ракета пошкодила бронетанковий завод.

Завдали російські військові й ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області.

У Луганській області ЗСУ намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися.

У деяких районах цих міст тривають вуличні бої. У Попасній за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат.

Обстрілами пошкоджено школу в селі поблизу Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.

Унаслідок дій агресора постраждали двоє осіб. Чотирьох людей вдалося врятувати з-під завалів.

У Донецькій області ворог обстрілював Світлодарську територіальну громаду.

У Нововоронцовці Херсонської області, територію якої заняли Збройні сили України, тривають обстріли з обох боків.

Втрати техніки РФ станом на 27 березня такі:

582 танки,

1 664 бойові броньовані машини,

294 одиниці артилерійських систем,

93 одиниці реактивних систем залпового вогню,

52 одиниці засобів протиповітряної оборони,

121 літак,

127 гелікоптерів,

1 144 одиниці автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

73 цистерни із паливно-мастильними матеріалами,

56 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

21 одиницю спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Станом на 26 березня в Київській області агресор обстріляв із Градів Бучанський район. Під ракетний обстріл потрапила громада Білогородки та Святопетрівського. Тривали бої в Макарові, Ірпені та Гостомелі.

У Сумській області російські військові здійснили артобстріл передмістя обласного центру. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Харків ворог обстрілював із зброї дальньої дії. Тривали активні дії також на Ізюмському напрямку.

У Запорізькій області загарбники безуспішно намагалися вести штурмові дії, не полишаючи спроб нанести вогневе ураження окремим підрозділам тероборони та Збройних сил України. Натомість значна кількість представників російської армії дістали поранення.

У Луганській області всі міста перебувають під контролем українських військових, але під постійними обстрілами РФ. Зокрема, тривали бої протягом доби в Рубіжному та Попасній.

У Мар’їнці Донецької області ворог зруйнував понад 30 приватних будинків. Троє людей дістали поранення, одна дитина загинула.

Унаслідок обстрілів в Авдіївці поранення дістали двоє людей та загинула одна дитина.

Застосував агресор також фосфорні боєприпаси в авдіївській промзоні.

Нині Маріуполь перебуває в блокаді, але військові РФ контролюють лише окремі квартали міста.

Гучні вибухи лунали протягом доби в Херсонській області на кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Росіяни нарощують корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика Валентин Пикуль, ракетного катера Набережные Челны та двох десантних катерів.