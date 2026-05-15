Минулої доби на фронті зафіксовано 202 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 55 ракет, здійснив 61 авіаційний удар – скинув 218 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 5 202 дрони-камікадзе та здійснив 1 964 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.

