Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 15 травня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 202 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 55 ракет, здійснив 61 авіаційний удар – скинув 218 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 5 202 дрони-камікадзе та здійснив 1 964 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 542-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
