Людей з Маріуполя вивозять в економічно депресивні райони Росії, де потрібні люди для роботи

Українська біженка з Маріуполя розповіла, що її та інших мешканців її району забрали до Росії, незважаючи на те, що вони ясно дали зрозуміти, що не хочуть їхати.

Говорячи анонімно у програмі BBC Newshour, вона розповіла, як солдати завантажили її в автобус та сказали, що вони будуть у безпеці.

Пізніше вони дізналися, що це були російські війська, і автобус прямував до Росії, сказала вона.

За її словами, їх забрала колона приблизно з 10 автобусів, і вони проїхали через територію, контрольовану російськими військами на сході України.

– Ми всі кричали їм, щоб вони зупинилися, але вони відмовилися зупинитися, – додала вона.

Їхній автобус продовжував їхати до так званого табору біженців у спортивному центрі в Росії.

Там їм сказали, що їх відправлять до економічно депресивних районів Росії, де потрібні люди для роботи.

Наступного дня, за її словами, вона сіла на поїзд до Тули, приблизно за 200 км на південь від Москви, де пасажирів зустріла міліція та посадила в автобуси.

– Ми поставили наші сумки на землю і сказали: – Ми нікуди не підемо, – додала вона.

Вона каже, що вона та її попутники дочекалися, поки поїдуть автобуси, потім купили квитки на поїзд до Санкт-Петербурга, а звідти поїхали автобусом до Таллінна в Естонії, де вони планують залишатися доти, доки не припиняться бойові дії.

– Росія поводиться вкрай нечесно. Вони мають подвійні стандарти. З одного боку, вони вбивають наших людей, а з іншого — хочуть виглядати так, ніби намагаються допомогти нам, — заявила вона.