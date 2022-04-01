Знищення Маріуполя – це геноцид українського народу: міськрада звернулася до світу

На позачерговій сесії 1 квітня, яка відбулася в форматі онлайн, Маріупольська міська рада призупинила повноваження депутатів двох проросійських сил – ОПЗЖ та Партії Шарія – на період воєнного стану.

Місцеві депутати також засудили воєнні злочини російських загарбників проти жителів Маріуполя, відкинувши можливість будь-якої співпраці з окупантами та колабораціоністами.

Вони звернулися до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля для розблокування гуманітарної допомоги Маріуполю та повної евакуації населення.

Окрім того, міськрада закликала світ визнати дії Російської Федерації в Маріуполі геноцидом українського народу, а російського диктатора Путіна – воєнним злочинцем.

Міськрада створила спеціальні комісії для підрахунку збитків, завданих Маріуполю, та збору відомостей про депортованих до РФ місцевих мешканців.

– Рішуче засуджуємо масову депортацію жителів Маріуполя в Росію при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мирного населення, – йдеться у зверненні міськради.

За оцінками міністра з питань тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, зараз у Маріуполі близько 100 тис. людей, врятувалися близько 75 тис. жителів, ще приблизно 45 тис. українців росіяни насильно депортували до “ДНР” та Росії.