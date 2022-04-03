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Факти / Україна

Ви виростили виродків: Зеленський звернувся до російських матерів після звірств у Бучі

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ви виростили виродків: Зеленський звернувся до російських матерів після звірств у Бучі

Президент Володимир Зеленський відреагував на звірства російських військових у Бучі.

Глава держави опублікував моторошні кадри та дорікнув НАТО за зволікання із запрошенням України до Північноатлантичного альянсу.

За словами Зеленського, 14 років тому можна було б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Крім цього, президент звернувся до російських матерів.

– Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла. Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати, – написав Зеленський.

Зазначимо, що у 2008 році українська влада сподівалася отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі, але це рішення не знайшло підтримки частини союзників. Зокрема, проти нього виступили Франція та Німеччина.

Нагадаємо, що місто Буча Київської області українських захисники звільнили 31 березня. З перших днів широкомасштабної війни Росії проти України там точилися бої.

Міський голова Бучі повідомив, що була знайдена братська могила, в якій поховано 280 людей, але підрахунки загиблих у місті ще ведуться.

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Фото: Офіс президента

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