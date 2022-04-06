В початку повномасштабної війни Росії проти українського народу загинуло 167 дітей, понад 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

У прокуратурі зазначають, що ці цифри не є остаточними, оскільки виявленню та підрахунку заважають активні бойові дії, також немає доступу на окуповані території. Триває робота з виявлення жертв війни і на звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 78, Донецькій – 81, Харківській – 64, Чернігівській – 49, Миколаївський – 39, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Так, 25 березня в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів житлових будинків в селах Мала Рогань та Вільхівка загинула 13-річна дівчинка.

4 квітня внаслідок обстрілів російськими окупантами міста Авдіївка Донецької області поранення отримали двоє малолітніх дітей.

Крім того, триває примусове вивезення дітей з України до РФ. Військовослужбовці РФ примусово вивезли 12 дітей із Обласного дитячого кістковотуберкульозного центру у Маріуполі.

Матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями, трьома власними дітьми та трьома прийомними примусово вивезли з Маріуполя до міста Саранськ Російської Федерації.

Ворожі авіабомбардування та обстріли пошкодили 927 закладів освіти, 83 з яких зруйновані повністю.