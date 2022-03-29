Куди і яким чином російські окупанти вивозять багатостраждальних жителів Маріуполя. Як це відбувається насправді, розповіли очевидці примусового переміщення журналістам одного із зарубіжних ЗМІ.

…Біженка з Маріуполя і волонтер Червоного Хреста Ірина вийшла на зв’язок через Zoom в будинку своїх родичів в Росії. Вона розповіла, що їй та іншим людям, які переховувалися в укритті, російські солдати сказали залишити притулок заради їхньої безпеки. Після обстрілу будівля горіла.

Вони пройшли чотири кілометри до російського блокпоста, і звідти їх вивезли далі на схід, в самопроголошену ДНР.

За словами Ірина, опинившись там, люди повинні були вирішити, залишатися в ДНР або виїхати в Росію.

– Деякі люди похилого віку, яких я знаю і яких я зустріла на розподільному пункті, не знали, куди вони прямують і для чого. Вони думали, що зможуть побути в Ростові пару місяців, а потім, можливо, повернуться в Маріуполь, – розповіла жінка.

Вона додала, що замість цього їх відвезли в Самару, обіцяли надати житло лише на два тижні.

21 березня російські ЗМІ повідомили, що довгій колоні транспортних засобів знадобилося більше двох годин, щоб дістатися до Безіменного, прибережного села на схід від Маріуполя.

Близько п’яти тисяч людей розмістили там у наметах, школі та клубі. МНС Росії направило туди допомогу і працівників.

На шляху мирних жителів на блокпостах зупиняли бойовики ДНР, які брали відбитки пальців і фотографували людей. При цьому Росія заперечує, що примусово переміщує тисячі українців зі своєї країни.

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Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов розповів, що в місті хтось помирає від зневоднення і нестачі їжі, хтось помирає від нестачі ліків, інсуліну. Багато тіл залишилися лежати на вулицях, оскільки збирати їх дуже ризиковано.

– Російські солдати просто відкривають укриття і говорять мирним жителям, мовляв, у вас є п’ять хвилин на евакуацію в цьому напрямку. Просто йдіть, пройдіть 3-5-7 кілометрів, і автобуси перевезуть вас на тимчасово контрольовану Росією територію. Якщо ви не підете, цей будинок розбомблять через годину, – розповів Сергій Орлов.

Десятки маріупольських біженців знаходяться в спортивному центрі в Таганрозі. Російські ЗМІ повідомляють, що сотні людей також відправили поїздами більш ніж на 1 000 кілометрів на північ в Ярославську і Рязанську області.

Міністерство оборони України стверджує, що Росія масово переселяє українців з окупованих територій у віддалені частини Росії, включаючи Сахалін на Далекому Сході.

– Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють в економічно депресивні райони Російської Федерації. Кінцевим пунктом призначення називають ряд північних регіонів, зокрема, Сахалін, – кажуть у Міноборони України.

Повідомляється також, що українцям “пропонують” офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погодився, отримують документи про заборону виїзду з російських регіонів на два роки.

Нагадаємо, що Україна звинуватила Росію в примусовому переміщенні тисяч мирних жителів з Маріуполя, стратегічно важливого портового міста, зруйнованого російськими обстрілами.

Як повідомила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, з України в утримувану Росією території без будь-якої координації з Києвом переміщено понад 40 тис. осіб.

Це міжнародно визнане порушення прав людини з боку воюючої сторони – депортувати мирних жителів на свою територію.

У той час як 140 тис. осіб змогли втекти з оточеного Маріуполя, інші 170 тис. досі перебувають там у пастці, кажуть у міській раді.